Medieninformation SKAN Group AG vollzieht angekündigte Erhöhung ihrer Beteiligung an Aseptic Technologies Allschwil, 4. Juli 2022 – Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin bei hochwertigen Isolatorsystemen für aseptische Produktionsprozesse in der (bio-)pharmazeutischen Industrie, hat die angekündigte Erhöhung ihrer Beteiligung an der belgischen Tochtergesellschaft Aseptic Technologies wie angekündigt vollzogen. Per 1. Juli 2022 hat sie von der Miteigentümerin, der Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW), weitere 20% der Aktien erworben, wodurch sie ihre Beteiligung auf 80% erhöht. Gemäss vertraglicher Vereinbarung mit der SIRW wird SKAN zwischen 2023 und 2026 zwei weitere Tranchen von jeweils 5% übernehmen. SRIW wird 10%-ige Aktionärin bleiben und Aseptic Technologies und SKAN weiter unterstützen. Aseptic Technologies ist für die SKAN Gruppe von strategischer Bedeutung. Die automatisierten, robotergestützten Prozesslösungen zur Befüllung geschlossener Vials (AT-Closed Vial® Technology) zielen auf Anwendungen in der Zell- und Gentherapie und damit auf ein stark wachsendes therapeutisches Segment. Kunden von Aseptic Technologies haben über 300 Wirkstoffe in Forschung und klinischen Studien, mehrere davon in der letzten Entwicklungsphase vor der Marktzulassung. Die Kommerzialisierung neuer Medikamente wird den Verbrauch an Closed Vials und damit das Volumen im Segment Services & Consumables erhöhen.

Generalversammlung 2023 SKAN – together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organizations) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute über 1000 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan und den USA.



