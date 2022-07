Aktuelles Stimmungsbarometer für die Vitesco-Aktie

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Vitesco steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Marktteilnehmer:

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Vitesco. Es gab insgesamt zehn positive und ein negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Vitesco daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Vitesco von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.

2. Relative Strength Index:

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Vitesco ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vitesco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44,1, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,58, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.

3. Technische Analyse:

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Vitesco-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,65 EUR, womit der Kurs der Aktie (40,28 EUR) um -5,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,32 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,52 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.

Vitesco bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Vitesco-Aktie:

Kurs: 40,28 EUR -0,41 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.07.2022 00:00:00)

ISIN: DE000VTSC017

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.