DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG: CTO Moritz Schwenkow ab sofort Chief Ticketing and Technology Officer

07.07.2022 / 14:30

Berlin, 7. Juli 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) erweitert den Aufgabenbereich von Chief Ticketing Officer (CTO) Moritz Schwenkow. Ab sofort ist er neuer Chief Ticketing and Technology Officer (CTTO) der Gesellschaft. Mit der Ausweitung des Aufgabenbereichs von Moritz Schwenkow unterstreicht die DEAG die große Bedeutung des Ticketings für ihr integriertes Geschäftsmodell und trägt der fortschreitenden Technologisierung und Digitalisierung in der Entertainment-Branche Rechnung. Neben dem gesamten Ticketing-Geschäft der DEAG, der Zusammenführung aller Ticketing-Aktivitäten und der Expansion in weitere europäische Länder wird Moritz Schwenkow die strategische Verantwortung für Digitalisierung und Technologie übernehmen. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Eruierung und Einführung neuer Systeme und Infrastrukturen sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie bezüglich der Verwendung und Modernisierung von technologischen Ressourcen.

Die DEAG plant zudem eine noch stärkere Vernetzung ihrer Konzerngesellschaften. Dies betrifft unter anderem die weitere Harmonisierung unterschiedlicher Vertriebskanäle sowie der Unternehmenswebsites der DEAG-Konzerngesellschaften. Durch die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen stellt sich die DEAG noch schlagkräftiger und damit langfristig wirtschaftlich erfolgreich auf. Kunden profitieren im Sinne einer weiter verbesserten Customer Experience somit noch schneller vom umfassenden Leistungsspektrum der DEAG.

Moritz Schwenkow ist seit dem 1. April 2020 CTO der DEAG und treibt seitdem das Ticketing-Geschäft und die Digitalisierung im Konzern weiter voran. So wurde etwa das Inhouse-Ticketing-System der myticket Jahrhunderthalle durch myticket übernommen und nahezu vollständig digitalisiert. Ein weiterer Fokus liegt darauf, die Synergien zwischen den Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk sowie der UK-Ticketing-Plattform Gigantic.com weiter zu entwickeln und zu heben.

Moritz Schwenkow, CTTO der DEAG: „Wir sind mit unseren State-of-the-Art-Plattformen schon heute international hervorragend am Ticketing-Markt aufgestellt. Die Digitalisierung der Eventbranche hat nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie nochmal an Fahrt gewonnen. Dies betrifft nicht nur Bereiche wie das E-Ticketing, sondern auch neue digitale Formate. Mit unseren Livestreams zu NATURE ONE und Mayday haben wir frühzeitig neue Trends antizipiert und gezeigt, dass wir schnell auf neue Gegebenheiten reagieren können. Wir werden auch künftig neue Technologien, wie Blockchain-Ticketing und NFTs nutzen, um unsere Position am Markt weiter auszubauen und in neue Märkte zu expandieren. So werden wir unseren Kunden weiter erstklassiges Entertainment bieten können – digital und vor Ort.”

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an

15 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events.

Gegründet 1978 in Berlin, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents.

Bis 2019 – vor Beginn der COVID-19-Pandemie – wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als

5 Mio. Tickets jährlich umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "myticket" und "Gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content.

Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.

