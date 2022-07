UNITEDHEALTH - Na also, es geht doch!

UnitedHealth Group Inc. - WKN: 869561 - ISIN: US91324P1021 - Kurs: 502,430 $ (NYSE)

Aufgrund einer "steinzeitlichen" Berechnung ist auch heutzutage noch die Aktie im Dow Jones am höchsten gewichtet, die den absolut höchsten Preis aufweist. Und das ist im Dow Jones mit weitem Abstand die Aktie von UnitedHealth. Sie macht derzeit 10,8 % der Kursbewegung im Index aus, es folgen Home Depot (6,2 %) und Goldman Sachs (6,0 %). Zum Glück für den Index liefert der Anbieter von Versicherungen, vor allen Dingen Krankenversicherungen, heute einen Quartalsbericht ab, der der Aktie wieder etwas Rückenwind verleihen könnte.

Starkes Momentum

Es gibt sie also noch: Quartalszahlen, die sich sehen lassen können. So scheint das Geschäft von UnitedHealth weitestgehend krisenstabil zu sein. Wie der Versicherer heute mitteilte, stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2022 gegenüber der Vorjahresperiode um 13 % auf 80,3 Mrd. USD. Der operative Gewinn belief sich auf 7,1 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie kletterte um 19 % auf 5,57 USD. Mit dem 1,3-fachen des Nettogewinns betrug der operative Cashflow auf 6,9 Mrd. USD. Allein im zweiten Quartal gab UnitedHealth durch Dividenden und Aktienrückkäufe 4 Mrd. USD an die Anteilseigner zurück. Laut CEO Andrew Witty gehe man mit "starkem Momentum in das zweite Halbjahr 2022".

Analysten gehen auch 2022 und auch 2023 davon aus, dass die Rekorde bei UnitedHealth weiter purzeln werden. Der Umsatz könnte von 320 Mrd. USD auf fast 350 Mrd. USD im Jahr 2023 anziehen, der Gewinn je Aktie über 21,68 USD 24,75 USD erreichen. Die KGVs belaufen sich auf 23 und 20. Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth türmt sich inzwischen auf über 470 Mrd. USD.

Charttechnisch hatte ich mit der Aktie in der Vergangenheit durchaus einen guten Lauf (siehe alte Pfeile), hielt mich aber mit Besprechungen zuletzt zurück. Denn insgesamt hängt der Wert in einer hochvolatilen Seitwärtsphase fest. Aus der ganzen Formation im Jahr 2022 kann eine große Topbildung genauso wie eine Trendfortsetzung werden. Signale für die ein oder andere Richtung liegen bislang nicht vor. Grob kann man sich als Widerstand 550 USD merken und als Support 447 USD.

Im kleineren Zeitfenster hat die Aktie das Zwischentief bei 492,25 USD gehalten und könnte sich in Richtung der Hochs bei 518,61 USD aufmachen. Ein Folgekaufsignal wäre aber erst über 528,62 USD in Richtung 549 USD ausgelöst. Unter 492,25 USD wiederum dürfte der Wert in Richtung 480 USD abrutschen.

Fazit: Die positiven News von UnitedHealth sorgen vorbörslich für Kursaufschläge. Man muss abwarten, was zum Handelsende davon übrig bleibt. In der großen Range der letzten Monate hat sich technisch eine kleine Range ausgebildet. Insofern ist der Wert unter diesem Aspekt nur für Trader geeignet, die kein Problem haben, schnell die Richtung zu wechseln. Alle anderen halten sich vorerst zurück.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 287,60 320,46 347,11 Ergebnis je Aktie in USD 19,02 21,68 24,75 KGV 26 23 20 Dividende je Aktie in USD 5,60 5,99 6,65 Dividendenrendite 1,11 % 1,19 % 1,32 % *e = erwartet

UnitedHealth-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)