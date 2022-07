Biontech Long: 89 Prozent-Chance!

Weder Aktien, Anleihen und noch nicht mal Gold haben sich zuletzt am Markt bewährt. Die Kurse fast aller Unternehmen sind gefallen - dabei sind viele profitabel. Dazu gehört zum Beispiel Biontech. Das Mainzer Biotechnologieunternehmen schwimmt in Geld. Aktuell sitzt es auf rund 6,8 Milliarden Dollar Cash und Forderungen in Höhe von 14,1 Milliarden Dollar - so viel Geld haben die meisten Biotechnologie-Unternehmen in ihrer gesamten Laufbahn bei Weitem nicht für die Entwicklung eines Krebsmedikaments zur Verfügung. Und Biontech bekommt sogar noch mehr Geld dazu - die US-Regierung hat bereits eine Bestellung über 3,2 Milliarden Dollar für 105 Millionen Impfdosen aufgegeben und sich eine Option für 195 Millionen weitere Impfdosen gesichert. Nachdem uns Corona in immer neuen Mutationen erhalten bleibt, eröffnet sich hier eine nachhaltige Einnahmequelle für Biontech.

.

Zum Chart

.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von Biontech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für Biontech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Dass die Bäume nicht so schnell in den Himmel wachsen, mussten auch die Biontech-Aktionäre erkennen, nachdem sich der Kurs in der Spitze wieder bis Anfang März 2022 um 74 Prozent auf 120,16 US-Dollar verringerte. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range im Bereich 177,15 US-Dollar begrenzt. Der letzte Test dieses Bereichs fand am 8. Juli 2022 statt. Trotz der multiplen Bedrohungsfaktoren scheint sich die Stimmung an den Börsen wieder aufzuhellen. Der Kurs von Biontech verabschiedete sich mit einem Tagesgewinn von rund 4,5 Prozent ins Wochenende. Wird die obere Range-Grenze überwunden, könnte der Bereich um die magic number von 200 US-Dollar angesteuert werden.