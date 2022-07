Bank of America: Etwas enttäuschend

Insgesamt hat das Finanzinstitut im zweiten Quartal wegen hoher Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und steigender Kosten weniger verdient als noch vor einem Jahr. Im zweiten Quartal schmolz der Gewinn auf 6,2 Mrd. von 9,2 Mrd. US-Dollar zusammen. Wie Branchenkollegen auch, hatte die Bank of America (BoA) mit geringeren Erträgen im Investmentbanking zu kämpfen. Der Handel mit Aktien und Anleihen legte dagegen zu.

Ein Blick auf den längerfristigen Kursverlauf der Aktie zeigt nun ein gesundes Niveau im mittleren Bereich der letzten Jahre von vor der Corona-Pandemie. Allerdings kam es durch die Verluste der letzten Zeit leider zu einem Unterschreiten des 200-Wochen-Durchschnitts, womit die Aktie derzeit zu kämpfen hat. Erst darüber dürfte eine längere Erholung anstehen und dem Papier etwas Luft verschaffen.

EMA 200 hohe Hürde

Kurzzeitig hängt die BoA-Aktie am EMA 200 fest, aus technischer Sicht ergeben sich trotz eines hoffnungsvollen Bodens aus Sommer dieses Jahres erst oberhalb von mindestens 33,50 US-Dollar weitere Anstiegschancen zunächst an 34,66 und darüber an die Verlaufshochs aus Ende Mai um 37,53 US-Dollar. Ein weiteres mögliches Ziel könnte der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 38,44 US-Dollar darstellen. Hierfür sollte aber erst der laufende Abwärtstrend aus diesem Jahr überwunden werden. Abschläge unter die Jahrestiefs von 29,67 US-Dollar würden dagegen die Annahme von weiteren Verlusten in den Unterstützungsbereich aus Ende 2020 um 28,00 US-Dollar stützen.