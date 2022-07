CARBIOS - Druckaufbau im Chart des Recycling-Spezialisten

Carbios S.A. - WKN: A1XA4J - ISIN: FR0011648716 - Kurs: 30,460 € (L&S)

Die Aktie konnte zuletzt am Support bei 26,50 - 27,00 Euro einen kleinen Doppelboden ausbilden. Die anschließende Kaufwelle endete an den Zwischentiefs aus dem April und Mai sowie dem EMA50. Unterhalb davon konsolidiert das Papier jetzt und hämmert dabei immer wieder an die Hürde bei 30,50 - 31,30 EUR.

Haben die Käufer noch Kraft?

Die Seitwärtskonsolidierung seit Anfang Juli könnte Druckaufbau der Bullen signalisieren. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch über die zentrale Hürde bei 30,50 - 31,30 EUR, entstehen Kaufsignale mit ersten Zielen bei 34,40 - 34,80 und ggf. 36,80 und rund 42 EUR.

Ohne einen Ausbruch nach oben hin besteht hingegen kein Handlungsbedarf für die Bullen. Scheitert das Papier wieder und kippt weit zurück, bleibt die Lage angespannt. Mit einem nachhaltigen Rückfall unter 26,30 EUR würden Verkaufssignale für fallende Kurse bis 22,15 EUR entstehen.

Fazit: Der Ansatz im Carbios-Chart ist konstruktiv, nach dem gescheiterten Rallyversuch Ende Mai könnten es die Bullen nun erneut versuchen. Attraktiv für erste Einstiege wäre das Papier jetzt beim Ausbruch über die zentrale Hürde bei 30,50 - 31,30 EUR.

Carbios S.A.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)