BECHTLE - Vorläufige Zahlen: Gewinn und Umsatz steigen, Aktie zieht nach Norden

Bechtle erzielt im 2. Quartal laut vorläufigen Zahlen einen Umsatz von etwa €1,4 Mrd (VJ: €1,238 Mrd) und ein EBT von rund €88 Mio (VJ: €81,2 Mio). EBT Marge bei über 6 % prognostiziert.Quelle: Guidants News

Die Aktie von Bechtle brach in den letzten Monaten an eine Kreuzunterstützung ein, bei der sich der Support bei 36,93 EUR, das 76,4 %-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung seit März 2020 und ein kurzfristiges Abwärtsziel bei 36,13 EUR treffen. Über diesem Niveau tendiert der Wert seit Mitte Juni seitwärts. Dabei konnte eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und heute schon die Zwischenhochs bei 40,05 und 40,81 EUR übersprungen werden.

Entscheidende Hürde liegt bei 43,14 EUR

Noch dominiert der übergeordnete Abwärtstrend, aber mit den vorläufigen Zahlen im Rücken könnte es der Bechtle-Aktie jetzt gelingen, dass sich die Erholung direkt an den kurzfristigen Widerstand bei 43,14 EUR schiebt. Für ein deutliches Kaufsignal müsste diese Marke durchbrochen werden. In der Folge könnte der Wert in Richtung der Kursbarrieren bei 47,16 und 49,15 EUR ansteigen.

Sollte die Aktie dagegen bei 43,14 EUR scheitern und später unter 38,50 EUR einbrechen, wäre mit einem weiteren Rückfall an die Tiefs des Jahres bei 35,57 EUR zu rechnen. Dort könnte die Bodenbildung in eine neue Runde gehen. Sollte die Aktie aber auch unter diese Zone gedrückt werden, wäre das Abwärtsziel bei 31,94 EUR als weiteres Korrekturziel einzuplanen.

Charttechnisches Fazit: Kurzfristig dürfte die Bechtle-Aktie weiter bis 43,14 EUR steigen. Doch erst der Ausbruch über das Hoch von Anfang Juni würde wirklich für die Fortsetzung der laufenden Erholung innerhalb des intakten Abwärtstrends sprechen.

