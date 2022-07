IRW-News: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG unterzeichnet wichtige Vereinbarung mit der Regierung der chinesischen Provinz Henan

IRW-PRESS: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG unterzeichnet wichtige Vereinbarung mit der Regierung der chinesischen Provinz Henan

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (Börsensymbol: MB70, WKN: A3MQQ5) freut sich sehr, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen mit dem Straßenverkehrsamt in Henan (Henan Government Highway Office) einen Vorvertrag über die Errichtung von 36 Solar-EV-Ladestationen mit jeweils 30 Ladesäulen entlang der Raststätten und Ausfahrten des Zhengnan Highway unterzeichnet hat.

Der Highway hat eine Länge von über 6448,54 Kilometer und ist eine Hauptverkehrsader, die jährlich von 25 Millionen Fahrzeugen frequentiert wird.

Das Unternehmen hat bereits mit der Errichtung der ersten Solar-EV-Ladestationen begonnen, die quasi zu Ikonen des Verkehrsnetzes von Zhangzhou werden sollen.

Am 30. November 2021 veröffentlichte das Verkehrsministerium der chinesischen Provinz Henan den Umsetzungsplan für das sogenannte Endurance Project, das einen umweltfreundlichen Verkehr im Schnellstraßenbereich der Provinz Henan vorsieht. Bis Ende Juni 2023 müssen alle Raststätten der Autobahnen in Henan, die für den Betrieb freigegeben wurden, flächendeckend mit Ladestationen ausgestattet sein.

Die Provinz Henan setzt sich aus 18 Städten und über 100 Bezirken zusammen und verfügt über ein gut ausgebautes Straßennetz. In der Provinz leben insgesamt mehr als 110 Millionen Menschen.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG plant die Errichtung der Solar-Ladestationen in zwei Phasen.

In der ersten Phase sollen insgesamt 16 Solar-Ladestationen errichtet werden. Jede Station wird mit 30 Ladesäulen in bester Lage ausgestattet. Die Gesamtinvestition wird mit 12 Millionen Euro beziffert.

Die jährlichen Einnahmen aus den Ladegebühren werden auf 13 Millionen Euro geschätzt, der Bruttogewinn pro Jahr auf 3,6 Millionen Euro.

In der zweiten Phase wird Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG 20 Solar-Ladestationen mit je 30 Ladesäulen entlang von Nebenstraßen errichten, die an Hauptverkehrsstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen und hoher Auslastung wie z.B. dem Zhengpu Expressway und dem Zhengzhou Expressway, angeschlossen sind. Die Gesamtinvestition wird auf 14 Millionen Euro geschätzt. Die jährlichen Einnahmen aus den Ladegebühren belaufen sich laut Schätzung auf 18 Millionen Euro, der Bruttogewinn auf 4,6 Millionen Euro.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG ist in erster Linie auf die Planung und Errichtung, das Betriebsmanagement und die Wartung von Ladeeinrichtungen für mit erneuerbarer Energie betriebene Fahrzeuge sowie die Forschung und Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb, den Betrieb und Dienstleistungen in Zusammenhang mit intelligenten Fahrzeugendprodukten des Globalen Positionierungssystems (GPS) spezialisiert.

Erklärung zum Haftungsausschluss:

Die oben genannten Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG dar, sondern dienen ausschließlich zu Informationszwecken.

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG

Notiert an der Börse München

ISIN: DE000A3MQQ58

Anschrift: Maximilianstraße 35 A, 80539 München

Handelsregister: HRB 234833

Registergericht: Amtsgericht München

Vertreten durch: Frau Xia Zhao

Director: Eduard William Rudolf

https://evchargeholding.com/

