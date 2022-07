IRW-News: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal meldet Ausweitung seines Subunternehmer-Geschäfts

IRW-PRESS: ParcelPal Logistics Inc.: ParcelPal meldet Ausweitung seines Subunternehmer-Geschäfts

Vancouver, British Columbia - 26. Juli 2022 - ParcelPal Logistics Inc. (das Unternehmen oder ParcelPal), (OTC:PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0A) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen im Rahmen seines umfassenderen Plans zur weiteren Diversifizierung seines Kundenstamms und zur Durchführung zusätzlicher profitabler Geschäftsaufträge sein Subunternehmer-Geschäft ausgebaut hat.

Das Unternehmen hat zusätzliche Unteraufträge für lokale Kurierunternehmen vergeben, um Überschusslieferungen von einem größeren Spediteur zu unterstützen. Infolgedessen hat sich unser Geschäftsbereich durch die Unterstützung von Partnerflotten erweitert. Der Spediteur ist ein führender Anbieter von integrierten Fracht-, Paket- und Logistiklösungen, ist seit über 60 Jahren im Geschäft und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter.

CEO Rich Wheeless erklärte: Die Unterstützung schnell wachsender Partner in diesem Bereich ist ein Service, den wir immer gerne anbieten. Im Logistikbereich besteht weiterhin ein großer Bedarf an unseren Dienstleistungen, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, weitere profitable Kunden zu gewinnen, nicht nur in Kanada, sondern auch in den Vereinigten Staaten, wo sich zusätzliche neue Kunden und Akquisitionsmöglichkeiten ergeben haben, um so Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Das Unternehmen freut sich darauf, weitere wichtige Informationen zu liefern, sobald diese vorliegen.

Über ParcelPal Logistics Inc.

ParcelPal ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das auf Last-Mile-Lieferdienste und Logistiklösungen spezialisiert ist. Wir sind ein kundenorientiertes Kurier- und Logistikunternehmen, das Menschen und Unternehmen mit Hilfe eines Botendienstnetzes in den großen kanadischen Städten Vancouver, Calgary und Toronto und nun auch im Westen der Vereinigten Staaten verbindet. Zu unseren Vertikalmärkten zählen unter anderem Pharma & Gesundheit, Essen auf Rädern, der Einzelhandel und der Lebensmittelhandel.

Die Webseite von ParcelPal finden Sie unter: www.parcelpal.com

Diese von der Unternehmensführung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange (CSE), noch von der Securities and Exchange Commission, noch von irgendeiner anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen.

Kontakt:

Kontakt für Investoren

info@parcelpal.com

T: (587) 883-9811

Unternehmenskontakt

Bruce Nurse, Director of Investor Relations

ParcelPal Logistics Inc.

bruce.nurse@parcelpal.com

T: (303) 919-2913

