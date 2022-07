DGAP-News: ABO Wind AG: Rechte an 514,6 Megawatt-Windpark in Kanada verkauft

DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Marktbericht/Kooperation

ABO Wind AG: Rechte an 514,6 Megawatt-Windpark in Kanada verkauft



28.07.2022 / 09:40

ABO Wind verkauft Rechte an 514,6 Megawatt-Windpark in Kanada Projekt in Alberta hat bereits Baureife erreicht

Buffalo Plains wird jährlich 1.500 Gigawattstunden Strom produzieren und 795.000 Tonnen CO 2 einsparen (Calgary/Wiesbaden) ABO Wind hat das baureife kanadische Projekt Buffalo Plains Wind Farm mit 514,6 Megawatt an einen Investor veräußert. Zuvor hatte die Alberta Utility Commission Genehmigungen für den Bau von 83 Siemens Gamesa-Anlagen mit je 6,2 Megawatt Leistung sowie für den Netzanschluss ausgestellt. Der Käufer des Projekts beabsichtigt, Ende August einen Bericht über seine Aktivitäten in Kanada zu veröffentlichen und möchte bis dahin nicht genannt werden. Der Windpark erstreckt sich über rund 17.500 Hektar landwirtschaftlich genutzte Flächen in Privatbesitz. Das Projekt wird 1.500 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen und voraussichtlich 300 Arbeitsplätze während der Bauphase sowie bis zu 15 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen. Der Windpark wird genug saubere Energie liefern, um 240.000 Haushalte in Alberta zu versorgen, und jährlich den Ausstoß von mehr als 795.000 Tonnen Kohlendioxid vermeiden. Stefan Groos, ABO Wind Director Canada, sagt: "Wir sind stolz darauf, einen der größten kanadischen Windparks erfolgreich entwickelt zu haben. Wir freuen uns, den Investor dabei zu unterstützen, dieses Projekt ans Netz zu bringen. ABO Wind arbeitet an zahlreichen weiteren vielversprechenden Projekten in Alberta, Atlantic Canada und anderen Provinzen mit einem engagierten und wachsenden Team in Calgary und Halifax." Weitere Informationen über den Windpark Buffalo Plains sind auf der englischsprachigen Website www.buffaloplainswindfarm.com zu finden.

