MODERNA - Jetzt sind die Bullen gefragt

Die Impfstoffaktie Moderna hatte ich zuletzt charttechnisch ganz gut im Griff. Dem erwarteten Ausverkauf im Juni folgte eine steile Erholung, das komplette Potenzial bis zum EMA200 bzw. bis zum Hoch bei 188 USD schöpften die Bullen aber nicht aus. Nun hat die Aktie korrigiert und ein wichtiges Supportcluster erreicht.

Bullen müssen sich zeigen

Im Detail handelt es sich um eine Ausbruchszone zwischen 155,46 und 149,44 USD, in der neben dem EMA50 auch eine schräge Triggerlinie des jüngst ausgebildeten kleinen Bodens verläuft. Antizyklisch ergeben sich daher auf dem aktuellen Niveau interessante Chance-Risiko-Verhältnisse, um auf eine weitere Aufwärtswelle zu spekulieren. Gelingt ein Reversal, könnte die Aktie noch einmal das Zwischenhoch bei 180,73 USD ansteuern, wo in Kürze auch der EMA200 auftreffen wird. Erst ein Ausbruch über 188 USD würde auch das mittelfristige Bild wieder freundlicher aussehen lassen.

Setzt sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage dagegen fort und fällt die Aktie deutlich unter 149,44 USD, könnte sie erneut in den 120-USD-Bereich nachgeben. Hier wäre erneut die Chance gegeben, auf eine Gegenbewegung zu spekulieren.

Fazit: Das hier vorgestellte Setup hat eine niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit und könnte bereits in Kürze Geschichte sein. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist aber ansprechend.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 18,47 22,07 9,79 Ergebnis je Aktie in USD 28,29 27,43 7,39 Gewinnwachstum -3,04 % -73,06 % KGV 6 6 21 KUV 3,4 2,8 6,4 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

