Rückzug aus Russland kostet Linde fast eine Milliarde

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Rückzug aus Russland hat den deutsch-amerikanischen Industriegase-Konzern Linde fast eine Milliarde Dollar gekostet.

Im zweiten Quartal seien Sonderbelastungen von 993 Millionen Dollar verbucht worden, die zum größten Teil auf Abschreibungen und Entkonsolidierungseffekte der russischen Töchter zurückzuführen seien, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Linde hatte das Neugeschäft in Russland gestoppt und plant für das zweite Halbjahr dort keine Umsätze mehr. In der Anlagen-Sparte hatte der Konzern Projekte im Volumen von rund zwei Milliarden Dollar in den Büchern - etwa für Anlagen zur Gasverflüssigung, die zum Teil vom russischen Erdgasriesen Gazprom stammten.

Charts zu den Werten im Artikel Linde

Weil diese hinfällig sind, bangen in Pullach bei München, wo der Linde-Anlagenbau sitzt, die Mitarbeiter deshalb laut Unternehmenskreisen um 400 bis 500 Arbeitsplätze.

Werbung

Im zweiten Quartal brach das Ergebnis aus dem fortgeführten Geschäft vor allem wegen des Russland-Rückzugs auf 372 (Vorjahr 840) Millionen Dollar ein. Bereinigt um Sondereffekte wäre es laut Linde um elf Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar gestiegen. Mit 3,10 Dollar je Aktie übertraf das bereinigte Ergebnis, das Linde als Erfolgsmaßstab nimmt, auch die eigene Prognose von 2,90 bis 3,00 Dollar. Der Umsatz des weltgrößtem Herstellers von Industriegasen sei zwischen April und Juni um zwölf Prozent auf 8,46 Milliarden Dollar gestiegen, zum größten Teil aufgrund von Preiserhöhungen. Den größten Zuwachs verzeichnete Linde in Nord- und Südamerika mit 16 Prozent, in Europa fraßen die Euro-Dollar-Umrechnungseffekte die deutlichen Preiserhöhungen auf.

Für das Gesamtjahr schraubte Linde die Erwartungen erneut leicht nach oben, obwohl das Russland-Geschäft seit Anfang Juli herausfällt: Der Gewinn je Aktie soll zwischen 11,73 und 11,93 (bisher 11,65 bis 11,90) Dollar liegen, das wären zehn bis zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das dritte Quartal stellte der neue Vorstandschef Sanjiv Lamba trotz des Gegenwindes durch den starken Dollar 2,85 bis 2,95 Dollar Gewinn je Aktie in Aussicht.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)