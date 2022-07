DGAP-Adhoc: Muehlhan AG: Erhöhung der Ergebnisprognose 2022 aufgrund eines Einmaleffektes aus der Realisierung einer Earn-out-Komponente im Zusammenhang mit einer Veräußerung im Jahr 2021

DGAP-Ad-hoc: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Muehlhan AG: Erhöhung der Ergebnisprognose 2022 aufgrund eines Einmaleffektes aus der Realisierung einer Earn-out-Komponente im Zusammenhang mit der Veräußerung der MDK Energy A/S und der Muehlhan Industrial Services Ltd. (Öl & Gas Sparte) im Jahr 2021 Hamburg, 29. Juli 2022 – Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) gibt bekannt, dass eine bereits kommunizierte Earn-out-Komponente aus der Ende 2021 erfolgten Veräußerung der Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee nunmehr final bestätigt wurde. Dies führt zu einer Erhöhung des EBIT um einen Einmaleffekt von rund € 6 Mio. Das prognostizierte EBIT erhöht sich damit von € 5 Mio. bis € 8 Mio. auf € 11 Mio. bis € 14 Mio. Weitere Informationen erhalten Sie von: Muehlhan AG Investor Relations Frithjof Dorowski Telefon: +49 (0)40 752 71-166 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und mehr als 135 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Oil & Gas und Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com 29.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

