Aktionäre von Honeywell erhalten Dividende

Der amerikanische Mischkonzern Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, NYSE: HON) schüttet am 2. September 2022 eine Quartalsdividende von 0,98 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 12. August 2022. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Honeywell aktuell 3,92 US-Dollar aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 192,46 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,04 Prozent. Im Oktober 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,93 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 5,4 Prozent oder 5 Cents.

Honeywell ist 1885 von Albert M. Butz, einem Sohn Schweizer Einwanderer, gegründet worden. Butz entwickelte in Minneapolis, zusammen mit einem Kollegen, eine Klappenregelung für Kohleöfen, mit der automatisch die Raumtemperatur in Wohnhäusern geregelt werden konnte. Heute bietet der Konzern Software- und Industrielösungen für verschiedene Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Automobilbau und sonstige Industriezweige. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 8,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,81 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,26 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,43 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Kursminus von 7,70 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 131,01 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022).

Redaktion MyDividends.de