DGAP-News: GFT Technologies SE: GFT festigt Wachstum über Marktniveau

GFT festigt Wachstum über Marktniveau IT-Spezialist erreicht erneut deutliches Umsatzwachstum und beschäftigt erstmals mehr als 10.000 Talente Umsatz +37 Prozent und EBT +75 Prozent im ersten Halbjahr 2022

im ersten Halbjahr 2022 Erfolg am Arbeitsmarkt: erstmals mehr als 10.000 Talente weltweit, alle Länder mit „Great Place to Work“ -Zertifizierung

weltweit, alle Länder mit -Zertifizierung Anerkennung durch unabhängige Marktexperten als führender Anbieter für Digital Banking und KI in der Google Cloud

als führender Anbieter für Digital Banking und KI in der Google Cloud Diversifikation fortgesetzt: Sektor Versicherungen wächst gegenüber Vorjahreszeitraum um 50 Prozent, Industrie & Sonstige um 48 Prozent

Sektor Versicherungen wächst gegenüber Vorjahreszeitraum um 50 Prozent, Industrie & Sonstige um 48 Prozent Prognose 2022 leicht angehoben: Umsatz 730 Mio. Euro, EBT 60 Mio. Euro Stuttgart, 11. August 2022 – In der globalen Finanzbranche ist die Nachfrage nach neuartigen, cloud-nativen Kernbanksystemen enorm. Alleine in drei asiatischen Ländern werden aktuell oder in nächster Zeit 22 neue digitale Banken aufgebaut1). Zudem stehen auch etablierte Banken weltweit unter Wettbewerbsdruck, ihre Systeme zu modernisieren. Die GFT Technologies SE (GFT) ist weltweit ein gefragter Partner für solche komplexen Digital-Banking-Projekte – ebenso wie für Modernisierungs- und Transformationsprojekte bei Versicherungen und Industrieunternehmen. Das Unternehmen nutzt die starke Nachfrage in allen Sektoren, um sein dynamisches Wachstum der letzten Quartale fortzusetzen. Anhaltendes Wachstum über Marktniveau Im ersten Halbjahr 2022 steigerte das Unternehmen den Konzernumsatz um 37 Prozent, das Ergebnis vor Steuern (EBT) sogar um 75 Prozent. Insbesondere im Segment Americas, UK & APAC entwickelte sich das Geschäft sehr dynamisch mit einem Umsatzanstieg von 62 Prozent. Das Wachstum wird angetrieben von komplexen, langfristigen Modernisierungs- und Transformationsprojekten. Besonders Banken und Versicherungen, aber auch Kunden aus der Industrie vertrauen auf GFT, um solche Vorhaben umzusetzen. GFT erwartet vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der besser als erwarteten Auftragslage, dass diese Entwicklung anhält. Deshalb hebt das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut leicht auf 730 Mio. Euro (bisher: 720 Mio. Euro) an. Der Umsatz soll demnach gegenüber 2021 um rund 29 Prozent wachsen. Das Ergebnis vor Steuern soll im Gesamtjahr rund 60 Mio. Euro erreichen (bisher: 58 Mio. Euro). Das entspricht einem erwarteten Wachstum von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das bereinigte EBITDA erwartet der Konzern ein Wachstum auf rund 81 Mio. Euro (bisher: 79 Mio. Euro), rund 25 Prozent mehr als 2021. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine Folgen haben das Geschäft von GFT bisher nicht negativ beeinflusst. Unabhängige Marktexperten stufen GFT als „Leader“ ein GFT wird auch im Markt von unabhängigen Experten als international führender Anbieter anerkannt. Ein neuer Bericht des Analystenhauses Quadrant Knowledge Solutions stuft GFT als globalen „Leader“ im Bereich Digital Banking ein. Ein wichtiger Grund für diese Einstufung ist die Digital Banking Lösung BankLiteX von GFT. Das Analystenhaus ISG wiederum nennt GFT einen europäischen „Leader“ für Data Analytics und maschinelles Lernen in der Google Cloud. „Wir haben es geschafft, uns in den dynamischen Märkten des Segments Americas, UK & APAC als führender Anbieter für Transformationsprojekte in der Banken- und der Versicherungsbranche zu etablieren. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach diesen komplexen, langfristigen Projekten anhalten wird,“ erläutert Jochen Ruetz, CFO von GFT. „Besonders Lösungen für cloud-native digitale Banken werden stark nachgefragt. Mit Lösungen wie BankLiteX haben wir hier sehr attraktive Angebote.“ Diversifikation bleibt Wachstumstreiber Der GFT Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2022 Umsätze von 357,25 Mio. Euro. Damit übertraf das Unternehmen den Vorjahreswert von 261,58 Mio. Euro um 37 Prozent. Die Diversifikationsstrategie zeigte sich einmal mehr als Wachstumstreiber: Im Sektor Versicherungen wuchsen die Umsätze um 50 Prozent, im Sektor Industrie & Sonstige um 48 Prozent. Im Sektor Banking lagen die Umsätze um 32 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Erfolg am Arbeitsmarkt GFT ist auch im intensiven globalen Wettbewerb um die besten Fachkräfte erfolgreich: Der Konzern beschäftigte zum 30.06.2022 insgesamt 8.451 Mitarbeiter*innen (Vollzeitstellen, FTE). Dies entspricht einem Zuwachs um 24 Prozent gegenüber dem Ende des Vorjahreszeitraums mit 6.806 Mitarbeiter*innen. Bezogen auf die Gesamtzahl aller im Unternehmen beschäftigten Personen einschließlich Teilzeitkräften und externen Auftragnehmern, liegt GFT damit erstmals über der Marke von 10.000 Talenten. Der Zuwachs entstand vor allem durch einen starken Aufbau in Brasilien. Außerdem erreichten kürzlich alle GFT Landesgesellschaften, die die Mindestanzahl von 10 Mitarbeiter*innen überschreiten, die weltweit anerkannte „Great Place to Work“-Zertifizierung. Das Ergebnis stieg im ersten Halbjahr 2022 signifikant an. Gründe waren neben dem Umsatzwachstum der Fokus auf margenstarke Projekte sowie Skaleneffekte im operativen Geschäft. Das bereinigte EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 39,38 Mio. Euro (H1/2021: 28,95 Mio. Euro). Das EBT wuchs um 75 Prozent auf 29,16 Mio. Euro (H1/2021: 16,62 Mio. Euro). Das Konzernergebnis steigerte sich um 71 Prozent auf 20,69 Mio. Euro (H1/2021: 12,09 Mio. Euro). Finanzielle Stabilität und Flexibilität unverändert solide Im ersten Halbjahr 2022 lag der operative Cashflow bei -0,44 Mio. Euro (H1/2021: 26,73 Mio. Euro). Der Rückgang war durch negative Working-Capital-Effekte geprägt, insbesondere im Zusammenhang mit Festpreisprojekten. Die Nettoliquidität reduzierte sich auf -12,89 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 1,93 Mio. Euro). Infolge des gleichzeitigen Anstiegs von Eigenkapital und Bilanzsumme lag die Eigenkapitalquote mit 37 Prozent einen Prozentpunkt über dem Niveau zum Vorjahresende (31. Dezember 2021: 36 Prozent). Umsatz- und Ergebnisprognose 2022 leicht erhöht Die positive Entwicklung des GFT Konzerns hat sich auch im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 weiter beschleunigt. Grundlage war die anhaltend hohe Nachfrage nach umfangreichen und komplexen Digitalisierungsprojekten. Der GFT Konzern ist durch seine von unabhängigen Experten anerkannte Branchen- und Technologieexpertise und sein attraktives Portfolio an Digitalisierungs- und Cloudlösungen sehr gut positioniert, um von den Wachstumstrends zu profitieren. Deshalb geht das Unternehmen weiterhin davon aus, das Wachstum fortzusetzen und Konzernumsatz sowie Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 deutlich zu steigern. Aufgrund des weiterhin sehr positiven Geschäftsverlaufs und der weiter gestiegenen Nachfrage hat GFT die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 erneut leicht erhöht. GFT erwartet nunmehr ein Umsatzwachstum um 29 Prozent auf rund 730 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich um 25 Prozent auf rund 81 Mio. Euro steigen. Das EBT soll sich um 50 Prozent auf rund 60 Mio. Euro erhöhen. Bei allen drei Kennzahlen liegt die aktuelle Prognose damit über der im Geschäftsbericht 2021 veröffentlichten Prognose. Für das zweite Halbjahr ist allerdings davon auszugehen, dass sich die Wachstumsdynamik etwas verlangsamt, da die Entwicklung im Vergleichszeitraum 2021 infolge von pandemiebedingten Erholungseffekten außerordentlich positiv war. Kennzahlen (IFRS) (Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich) In Mio. Euro H1/2022 H1/2021 ∆ Umsatz 357,25 261,58 37% Bereinigtes EBITDA2) 39,38 28,95 36% EBITDA 39,38 27,63 43% EBIT 29,02 17,20 69% EBT 29,16 16,62 75% Konzernergebnis 20,69 12,09 71% Ergebnis je Aktie in Euro 0,79 0,46 71% Operativer Cashflow -0,44 26,73 -102% Mitarbeiter*innen (FTE, zum 30. Juni) 8.451 6.806 24% In Mio. Euro 30.06.2022 31.12.2021 ∆ Netto-Liquidität -12,89 1,93 -768% Eigenkapitalquote (in Prozent) 37 36 1 1) https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/joining-the-next-generation-of-digital-banks-in-asia 2)In der Vergleichsperiode H1/2021 bereinigt um Effekte aus Unternehmenstransaktionen. Weitergehende Informationen zur Definition der alternativen Leistungskennzahlen finden sich hier auf der GFT Website.

Dr. Jochen Ruetz, CFO von GFT

Über GFT – Shaping the future of digital business Als Vorreiter für digitale Transformation entwickelt GFT nachhaltige Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien – von Cloud Engineering über künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT. Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-Lösungen steigert GFT die Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen. Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT Team über 10.000 engagierte Talente. Diese finden bei GFT Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT Technologies SE Aktie ist im SDAX der Deutsche Börse AG gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de

