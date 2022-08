Medios legt kräftig zu - Für Umsatz 2022 etwas optimistischer

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharma-Unternehmen Medios hat im zweiten Quartal dank seiner jüngsten Übernahme deutlich mehr umgesetzt und verdient. "Mit dem sechsten Rekordquartal in Folge ist das starke Wachstum der Medios-Gruppe ungebrochen", sagte Konzernchef Matthias Gärtner laut Konzernmitteilung am Donnerstag in Berlin. Neben dem konstanten organischen Wachstum sei das Unternehmen durch den Kauf der NewCo-Pharma-Gruppe zusätzlich stark gewachsen.

Nach einem bereits kräftigen Anstieg zum Jahresauftakt konnte Medios im zweiten Quartal ebenfalls kräftig zulegen. Der Konzernerlös kletterte von Anfang April bis Ende Juni im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf 399 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um gut die Hälfte auf 14,3 Millionen Euro. Die entsprechende Marge stieg von 3,0 Prozent im Vorjahr auf 3,6 Prozent.

Charts zu den Werten im Artikel Medios

Für das laufende Jahr wird Medios etwas zuversichtlicher und peilt nun einen Umsatz im oberen Bereich der Prognose von 1,45 bis 1,60 Milliarden Euro an. Das entspreche einem Anstieg von bis zu 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll weiterhin bei 52 bis 58 Millionen Euro liegen. Das wären bis zu 50,9 Prozent mehr als 2021./mne/jha/