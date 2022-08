Trading-Chance Sartorius: Das war stark – hier könnte man nachsetzen!

Werbung

Sartorius liegt zwar, rechnet man seit Jahresbeginn, immer noch ein gutes Stück hinter der DAX-Performance zurück. Aber die Aktie holt weiter auf … und hat gestern belegt, dass die Käufer am Ball bleiben. Die gestrige Verteidigung des entscheidenden, kurzfristigen Supports wäre eine Möglichkeit, um hier Long zuzukaufen: Eine Trading-Chance Long.

Die Sartorius-Aktie war, ebenso wie andere Titel aus der Medizintechnik-Branche, bis Ende 2021 derart extrem gestiegen, dass sie dem durchaus beeindruckenden Anstieg der Unternehmensgewinne weit davongeeilt und damit markant überbewertet war. Das konnte nicht ewig gutgehen … und ging dann auch unmittelbar zu Jahresbeginn schief. Sartorius fiel wie ein Stein, Erholungen kamen nicht weit, Mitte Juni war dann ein Tief erreicht, das über 50 Prozent unter dem im letzten Herbst markierten Rekordhoch von 631,60 Euro lag.

Die Aktie notiert deutlich tiefer, die Gewinne steigen … und dürften auch weiter zulegen

Doch die Gewinne fielen eben nicht mit. Der Druck auf die Gesamtwirtschaft war zwar nicht zu leugnen. Aber die Medizintechnik-Branche erwies sich, wie man es auch erhoffen konnte, als ein gegenüber konjunkturellem Gegenwind ziemlich resistenter Wachstumsmarkt. Darauf hatten zwar auch diejenigen gesetzt, die die Aktie im vergangenen Herbst deutlich über 600 Euro trieben. Aber sie hatten es eben übertrieben. Jetzt jedoch war die Aktie weit billiger … und die Gewinne, wie erwartet, auch im ersten Halbjahr 2022 gestiegen.

Am 21. Juni kamen die Ergebnisse: Der Umsatz legte um 26,5 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 zu, der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg um 25,6 Prozent. Die Gesamtjahresprognose, konkret ein avisierter Umsatzzuwachs zwischen 15 und 19 Prozent und eine Gewinnmarge vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen von 34 Prozent, die damit auf dem Niveau des Vorjahres liegen würde, wurde bestätigt. Das führte zu einem kräftigen Kurssprung. Aber die Aktie lief an nicht gerade unwesentliche Charthürden - und blieb dort erst einmal hängen:

Sartorius startete genau da durch, wo sie durchstarten musste

Am März-Hoch bei 425,50 Euro, wo der Kurs nach der ersten, positiven Reaktion auf die Halbjahresbilanz erst einmal abgewiesen wurde, kam die Sartorius-Aktie zwar relativ schnell vorbei. Aber die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie erwies sich als eine deutlich härtere Nuss. Da stockte die Aufwärtsbewegung zunächst, Anfang August dann begann die Aktie, nach unten abzudrehen. Das sah brenzlig aus … aber dann drehte Sartorius genau da, wo es sein musste, um den Weg nach oben freizuhalten:

Quelle: marketmaker pp4

Am Mittwoch war der Kurs kurzzeitig schon durch den doppelten Leitstrahl der Aufwärtsbewegung in Form des Juni-Aufwärtstrends und der 20-Tage-Linie gerutscht. Dann aber schloss die Aktie deutlich im Plus. Dieser Intraday-Turnaround rettete die Aufwärtstendenz. Und statt erneut an der 200-Tage-Linie zu stoppen, ging der Kurs gestern mit Schwung durch diese Linie hindurch und erreichte knapp ein neues Sechs-Monats-Hoch. Damit wurde er Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt und gibt den Weg an die nächste, aber keineswegs zwingend ultimative Kurszielzone zwischen 483,80 und 502,00 Euro frei. Das wäre eine Möglichkeit, auf der Long-Seite zuzugreifen oder, wenn man unsere Trading-Chance Long vom 26. Juli mitgemacht hat, diese mit einem weiteren Long-Trade zu verstärken.

Mit dem Befreiungsschlag auf der Long-Seite nachfassen

Wir würden für einen Long-Trade auf die Sartorius Vorzugsaktie ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit und einem Hebel von 3,26 vorschlagen. Konkret wäre das: Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten UBS, Basispreis & K.O.-Level 285,793 Euro, Hebel 3,26. Stop Loss bei 1,08 Euro (entspricht ca. 394 Euro in der Aktie), WKN: UD85BM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 483,80 Euro, 502,00 Euro, 605,20 Euro, 631,60 Euro

Unterstützungen: 430,56 Euro, 425,50 Euro, 396,50 Euro, 357,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Sartorius Vz.

Basiswert Sartorius Vorzugsaktie WKN UD85BM ISIN DE000UD85BM1 Basispreis 285,793 Euro K.O.-Schwelle 285,793 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,26 Stop Loss Zertifikat 1,08 Euro

