DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH: „Golding Buyout 2021“ erreicht First Closing bei 155 Mio. €

„Golding Buyout 2021“ erreicht First Closing bei 155 Mio. € Erfolgreiche Fortsetzung der Golding-Buyout-Dachfondsreihe gewinnt neben Bestandskunden auch neue Investoren

Anlagestrategie auf Opportunitäten im aktuellen Marktumfeld in Europa und den USA ausgerichtet

Investitionen über erfahrene Fondsmanager in wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen aus Technologie, Gesundheit und B2B-Dienstleistungen

Final Closing bei 400 Mio. € für Ende 2023 geplant München, 18. August 2022 – Golding Capital Partners, einer der führenden unabhängigen Asset-Manager Europas für alternative Investments, verkündet das First Closing für seinen Fonds „Golding Buyout 2021“ bei 155 Millionen Euro. Die erfolgreiche Leistungsbilanz der drei Vorgängerfonds und die für das aktuelle Marktumfeld attraktive Investmentstrategie überzeugten neben Bestandsinvestoren bereits auch Neukunden. Der Fonds wird ein ausgewähltes Portfolio von Primärfonds in Europa und den USA mit Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen in Europa und den USA in den Sektoren Technologie, Gesundheit und B2B-Dienstleistungen aufbauen. Das Portfolio wird durch opportunistische Secondary- und Co-Investments ausbalanciert, um die Performance weiter zu optimieren. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 400 Millionen Euro, dessen Final Closing für Ende 2023 geplant ist. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Private Equity gerade in einem schwierigen Marktumfeld die Chance auf Überrenditen ermöglicht. Mit unserer Strategie bieten wir Investoren nicht nur Zugang zu den etablierten Buyout-Märkten in Nordamerika und Europa, sondern über die angestrebte Portfoliodiversifikation und -konstruktion die Möglichkeit, risikobewusst mit den erfolgreichsten Fondsmanagern renditestarke Portfolios aufzubauen und weiterzuentwickeln. Gerade im aktuellen Marktumfeld unabdingbar und Basis zur Sicherung des zukünftigen Erfolgs“, sagt Dr. Matthias Reicherter, Chief Investment Officer und Managing Partner von Golding. „Bereits seit 2000 eröffnen wir Anlegern diese Märkte mit großem Erfolg und freuen uns für unseren Flagship-Fonds sowohl über Investoren, die uns erstmalig ihr Vertrauen aussprechen, als auch über unsere treuen Bestandsinvestoren“, erklärt Hubertus Theile-Ochel, Managing Partner von Golding. „Die renommierte Golding-Plattform und die umfangreichen Netzwerke unserer Spezialisten im Team ermöglichen uns Zugang zu den attraktivsten Deals und Partnern im kleinen und mittelgroßen Marktsegment – seien es Primary-Fonds, Secondary-Transaktionen oder ausgewählte Co-Investments. Unser Schwerpunkt liegt dabei unverändert auf Wachstumsunternehmen in den Zielsektoren Technologie, Gesundheit und B2B-Dienstleistungen, gemeinsam mit Fondsmanagern, die das Wachstum unserer Beteiligungen aktiv begleiten. Die Fähigkeiten, die unsere Partner in den vergangenen Jahren zum Beispiel im Bereich Digital aufgebaut haben, sind dabei wesentliche Wachstumstreiber“, sagt Daniel Boege, Partner und Head of Buyout von Golding. Wie die erfolgreichen Vorgängerprodukte wird der „Golding Buyout 2021“ in der finalen Ausgestaltung über ein breit diversifiziertes Portfolio mit mehr als 300 Einzelbeteiligungen verfügen, das attraktive Renditechancen ermöglicht und Risiken streut. Der Fonds ist als luxemburgischer SCS SICAV-FIAR strukturiert und steht institutionellen Investoren ab einer Mindestzeichnungssumme von fünf Millionen Euro offen. Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 150 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 12 Milliarden Euro. Zu den mehr als 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH Susanne Stolzenburg Johannes Braun Director, Head of Marketing & Communications PR Director Real Assets T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 30 726276 1544 stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com

