Trading-Chance United Internet: Long-Trade für Risikofreudige

Die Halbjahresbilanz lag im Rahmen der Analystenerwartungen und bestätigte, dass United Internet 2022 etwa so viel verdienen wird wie im Vorjahr. Doch vor einem Jahr notierte die Aktie gut 45 Prozent höher als momentan. Die Bewertung ist verdächtig günstig … aber die Aktie fällt. Eine antizyklische Trading-Chance Long für Risikofreudige.

Die Internetprovider sind schon lange keine Wachstumsbranche mehr, das ist jedem Investor klar. In den letzten Jahren wuchs United Internet von Umsatz her immer in einstelligen Prozentsätzen. Aber gewachsen ist der Umsatz dennoch. Und das soll auch 2022 so bleiben. Zu eine Baisse der Aktie passten die am 4. August vorgelegten Zahlen definitiv nicht.

Die Halbjahreszahlen wiesen einen leichten Umsatzanstieg zum Vorjahr aus, auch der operative Gewinn, gerechnet als EBITDA, lag über dem Vorjahr und knapp über der durchschnittlichen Analystenprognose. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag zwar mit 1,03 Euro unter den Prognosen (1,11 Euro) und dem Vorjahr (1,15 Euro). Aber United Internet bestätigte die 2022er-Prognose, nach der das EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Gezielter Druck auf die ganze Branche

Nur die Aktie, die notierte zur Zeit der Halbjahresbilanz 2021 um 35 Euro, diesmal lag sie am Abend der Bilanz bei knapp 26 Euro und rutschte zuletzt sogar auf 24 Euro ab. Selber Gewinn wie 2021 erwartet, zugleich aber ein weit niedrigerer Kurs, das bedeutet eine deutlich günstigere Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt für die 2022er-Gewinnprognose derzeit bei 11,6 … so niedrig wie seit Jahren nicht. Was ist da los?

Eine Erklärung wäre, dass viele Anleger bereits wieder auf Wachstumsaktien wetten. Was indes vermutlich deutlich zu früh ist, so dass Aktien von Unternehmen mit einem stabilen Umsatz- und Gewinn-Fundament bald wieder in Mode kommen könnten.

Eine andere Erklärung wäre, dass große Adressen gezielt auf die Branche drücken, weil man dort wenig Widerstand auf der Käuferseite sieht. Denkbar alleine deswegen, weil derzeit auffallend viele Aktien aus dem Bereich Internet und Telekommunikation kräftig abwärts laufen. Doch solche Short-Trades über ganze Branchen hinweg werden nicht ewig durchgezogen. Fragt sich also, wie lange das noch so weitergehen könnte. Ein Blick auf den Chart zeigt: Es könnte durchaus bald zu einer Wende kommen.

Auf Wochenbasis überverkauft: Das Tief könnte jetzt sehr nahe sein

Wir zeigen Ihnen hier absichtlich einen längerfristigen Chart auf Wochenbasis, denn da sieht man die Dimension des Abstiegs besser und erkennt, dass die United Internet-Aktie jetzt sogar auf das Corona Crash-Tief 2020 bei 20,76 Euro zusteuert. Das könnte zwar trotz der schon jetzt ungewöhnlich günstigen Bewertung der Aktie angesteuert werden, muss es aber nicht, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Momentan notiert die Aktie noch im Einflussbereich des 2019er-Tiefs bei 24,21 Euro und hätte eine interne Parallele des im Sommer 2020 etablierten Abwärtstrendkanals erreicht. Hinzu kommt, dass United Internet durch diesen langen, weitreichenden Abstieg momentan sogar auf Wochenbasis einen überverkauften RSI-Indikator ausweist, was selten vorkommt und, Sie sehen es im Chart, normalerweise zumindest eine kräftige Gegenbewegung erwarten ließe. Die Chance, dass die Aktie ihrem Tief nahe ist, ist also nicht schlecht. Trotzdem bleibt das ein antizyklischer Trade und ist damit gezielt etwas für Trader mit Freude am Risiko.

Mit einem Call-Optionsschein antizyklisch auf die Aufwärtswende setzen

Für diese Trading-Chance Long wählen wir ganz bewusst einen Optionsschein. Die haben zwar den Nachteil einer begrenzten Laufzeit, dafür aber keine K.O.-Schwelle. Wenn man die Laufzeit lang und den Basispreis niedrig genug wählt, wirkt sich der Nachteil, dass das Aufgeld, das ein solcher Schein ausweist, mit der Zeit kleiner wird, wenig aus. Dafür hat man den Vorteil, nicht auf eine umgehende Bewegung in die richtige Richtung angewiesen zu sein.

Konkret würden wir für einen Long-Trade auf United Internet einen Call-Optionsschein des Emittenten BNP Paribas wählen, dessen Basispreis von 24 Euro aktuell genau am Kurs der Aktie liegt und der eine lange Laufzeit bis zum 15. Dezember 2023 ausweist. Da man bei einer antizyklischen Spekulation nie wirklich absehen kann, wann genau die Aktie dreht, würden wir hier ohne einen Stoppkurs agieren, aufgrund der langen Laufzeit und wegen des Fehlens des Knockout-Risikos ist so etwas machbar – es geht hier ja auch um einen Trade für Risikofreudige! Die WKN dieses Call-Optionsscheins auf United Internet lautet PD3GTY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26,24 Euro, 30,69 Euro, 32,33 Euro

Unterstützungen: 20,76 Euro, 19,30 Euro

Call-Optionsschein auf United Internet

Basiswert United Internet WKN PD3GTY ISIN DE000PD3GTY8 Basispreis 24,00 Euro Laufzeit 15.12.2023 Typ Call-Optionsschein Emittent BNP Paribas Omega 3,6 Stop Loss Optionsschein kein Stoppkurs

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.