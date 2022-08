Diese 2 Aktien haben mir 30,68 Euro Dividende gezahlt: Das haben sie gemein

Zwei Aktien haben mir 30,68 Euro Dividende gezahlt. Das ist inzwischen fast alltäglich, möchte ich bereits sagen. In einem guten, breit diversifizierten Depot erhalte ich regelmäßig eine gewisse Ausschüttung. Ein fließendes passives Einkommen ist in Teilen schließlich auch mein Ziel.

Allerdings sind es zwei Aktien, die mir 30,68 Euro Dividende beschert haben, die eine Gemeinsamkeit besitzen. Welche das wohl ist …?

Diese 2 Aktien haben mir 30,68 Euro Dividende gezahlt!

Die zwei Aktien, die mir 30,68 Euro Dividende gezahlt haben, sind Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) und British American Tobacco (WKN: 916018). Zugegebenermaßen zwei Namen, die ich schon seit Jahren im Depot habe. Die sogar beide im Plus sind in dieser volatilen Zeit. Aber bei denen ich trotzdem sage: Das Gesamtkonzept überzeugt mich einfach nicht mehr.

Tanger Factory Outlet Centers setzt als REIT auf Immobilien mit Shopping-Center-Hintergrund. British American Tobacco ist ein Tabak-Konzern. Bei beiden Geschäftsmodellen sehe ich das gewisse Etwas, das mich nicht mehr reizt. Zigaretten und Tabakprodukte sind mit reichlich Gegenwind konfrontiert, das Wachstum hat sich verlangsamt und weitere operative Einschränkungen sind möglich. Outlet-Center mögen zwar eine gute Bastion des Retail-Handels sein. Allerdings ist der E-Commerce eine große Bedrohung.

Deshalb sind die 30,68 Euro Dividende, die mir diese beiden Aktien geliefert haben, inzwischen angezählt. Insbesondere der Tabak-Konzern schüttet zwar eine ebenfalls historisch starke Ausschüttung an die Investoren aus. Wohingegen der REIT jedoch gezeigt hat, was aufgrund operativer Kürzungen möglich ist. Was bleibt, ist dann zwangsläufig das operative Geschäft. Mit beidem bin ich nicht so recht glücklich.

Was ist also die Folge?

Die Folge ist, dass auch die 30,68 Euro Dividende dieser zwei Aktien angezählt sind. Zwar ist das nicht ohne. Immerhin handelt es sich dabei um vierteljährliche Ausschütter, die entsprechend 120 Euro Ausschüttung insgesamt pro Jahr ermöglichen. Aber ich mache mir eben um die Nachhaltigkeit und Stabilität im operativen Geschäft Sorgen.

Im Moment spielen die Unternehmen noch ihre operativen Stärken und eine Prise Value-Charme aus. Sobald ich jedoch das Cash benötige und/oder andere Alternativen sehe, verkaufe ich meine Aktien von British American Tobacco und Tanger Factory Outlet Centers. Perspektivisch möchte ich sowieso noch Unternehmensbeteiligungen haben, an die ich wirklich glaube.

Der Artikel Diese 2 Aktien haben mir 30,68 Euro Dividende gezahlt: Das haben sie gemein ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von British American Tobacco und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2022