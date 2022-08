Original-Research: Homes & Holiday AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Homes & Holiday AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Homes & Holiday AG Unternehmen: Homes & Holiday AG ISIN: DE000A3E5E63 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,10 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Geschäftsjahr 2021 mit dynamischer Umsatzentwicklung und dem Erreichen des operativen Break-Evens abgeschlossen; Deutliche Zuwächse auf Umsatz- und Ergebnisebene auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet; Die verfolgte Wachstumsstrategie sollte auch zukünftig zu einer positiven operativen Entwicklung führen; Kursziel: 3,10 EUR/Aktie; Rating: Kaufen Die Homes & Holiday AG agiert als Ferienimmobilienspezialist in ihrer Kernregion Balearen in einem der attraktivsten Immobilienmärkte Europas. Auf dieser spanischen Inselgruppe wurden im vergangenen Jahr Immobilien im Gesamtwert von rund 6,60 Mrd. EUR (Quelle: Ministerio de Fomento) umgesetzt, wobei auf den Kernmarkt Mallorca der Löwenanteil entfiel. Die Gesellschaft zählt auf Mallorca zu den führenden (Top-3-Marktposition) Unternehmen im Maklerbusiness und besitzt damit eine gute Ausgangslage für zukünftiges Wachstum. Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 konnte der H&H-Konzern einen deutlichen Anstieg der Konzernumsatzerlöse um 16,0% auf 1,91 Mio. EUR (VJ: 1,64 Mio. EUR) erreichen, wobei nahezu alle erwirtschafteten Umsatzerlöse auf das Maklerbusiness entfielen. Der signifikante Umsatzzuwachs resultierte aus einem um 87,0% auf 122,0 Mio. EUR (VJ: 65,0 Mio. EUR) angestiegenen Gesamtwert der vermittelten Immobilienobjekte durch das Franchisepartnernetz des Unternehmens. Parallel zu den deutlichen Erlöszuwächsen wurden ebenfalls auf allen Ergebnisebenen signifikante Verbesserungen erreicht. So wurde das EBITDA im vergangenen Geschäftsjahr mit erzielten 1,49 Mio. EUR (VJ: -0,19 Mio. EUR) deutlich in den positiven Bereich gedreht. Hierbei hat die Gesellschaft von einem nicht liquiditätswirksamen Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 1,22 Mio. EUR aufgrund eingestellter Geschäftsaktivitäten profitiert. Korrigiert um diesen Sonderertrag wurde ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 0,26 Mio. EUR erwirtschaftet. Damit hat die Gesellschaft seine Ergebnisguidance (operativer Break-Even auf EBITDA-Basis) erreicht. Auf Nettoebene wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,17 Mio. EUR (VJ: -1,70 Mio. EUR) erzielt. Auch für das laufende Geschäftsjahr ist das Management des Unternehmens positiv gestimmt und erwartet eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. So rechnet die Gesellschaft sowohl auf Netto-Umsatz- als auch auf Ergebnis-Ebene mit Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr. Vor dem Hintergrund der bisher erzielten geringeren Umsatzdynamik als von zunächst erwartet, senken wir unsere bisherige Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 auf 1,99 Mio. EUR (zuvor: 3,41 Mio. EUR). Andererseits erhöhen wir aufgrund der über unseren Erwartungen liegenden Ertragskraft bzw. Margenperformance unsere bisherige Nettoergebnisschätzung für diese Geschäftsperiode leicht auf 0,40 Mio. EUR (zuvor: 0,38 Mio. EUR). Für die Folgejahre 2023 und 2024 rechnen wir mit einer Fortsetzung des positiven Umsatztrends und erwarten einen weiteren Umsatzanstieg auf 2,10 Mio. EUR (GJ 2023) bzw. 2,21 Mio. EUR (GJ 2024e). Bedingt durch den Plattformansatz des Konzerns rechnen wir parallel zur erwarteten Umsatzentwicklung mit dem Einsetzen von deutlichen Skaleneffekten. Entsprechend erwarten wir für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 ein Nettoergebnis von 0,51 Mio. EUR bzw. 0,72 Mio. EUR. Insgesamt sind wir davon überzeugt, dass es dem Unternehmen gelingt, durch ihr starkes Franchisepartnernetz und die gute Positionierung im Kernmarkt Mallorca von der anhaltend hohen Immobiliennachfrage auf den Balearen deutlich zu profitieren und damit die Marktposition weiter auszubauen. Parallel hierzu sollte die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells auch dazu führen, dass durch das erwartete Wachstum die Konzernprofitabilität überproportional ansteigt. Nachdem durchgeführten Reverse-Aktiensplits und der damit verbundenen Verringerung der Aktienanzahl auf 2,60 Mio. (statt zuvor 13,0 Mio.), haben wir unser bisheriges Kursziel nun auf 3,10 EUR angepasst. Kurszielmindernd wirkten angestiegene Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 1,25%, statt zuvor 1,00%) und die prognostizierte geringere Umsatzdynamik und das hiermit verbundene geringere Ausgangsniveau für die nachfolgenden Schätzperioden. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus und des sich auch auf Nettoebene anbahnenden Turnarounds, vergeben wir aber das Rating 'Kaufen' und sehen ein signifikantes Kurspotenzial. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25119.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

