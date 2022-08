SIEMENS - Die Bären machen Fortschritte

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 103,880 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 157,96 EUR vom 05. Januar 2022 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 05. Juli 2022 auf ein Tief bei 93,67 EUR.

Dort startete eine Erholung, welche die Aktie auf ein Hoch bei 112,70 EUR und an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch führte. Dieser Abwärtstrend erwies sich zuletzt als zu hohe Hürde. Der Wert setzte deutlich zurück und näherte sich der Unterstützung bei 101,52 EUR deutlich an. Knapp darüber kommt es seit gestern zu einem Stabilisierungsversuch.

Kurze Erholung vor weiterer Verkaufswelle?

Die Siemens-Aktie könnte sich kurzfristig in Richtung 106,28 EUR oder sogar 108,79 EUR erholen. Aber anschließend deutet sich eine Verkaufswelle in Richtung 93,67 EUR oder sogar 85,74 EUR an.

Ein klares Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 112,70 EUR. Mit einem solchen Ausbruch könnte eine Rally gen 126,16 EUR starten.

Fazit: Das Chartbild der Siemens-Aktie wirkt auf mittlere Sicht klar angeschlagen, auch wenn es zunächst zu einer kleinen Erholung kommen kann.

