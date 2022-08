GFT - Kommt es zum großen Verkaufssignal?

GFT Technologies SE - WKN: 580060 - ISIN: DE0005800601 - Kurs: 34,900 € (XETRA)

Seit Ende 2021 tendiert die Aktie des IT-Dienstleisters GFT primär seitwärts. Dabei gelang es den Käufer nur kurz, den Widerstandsbereich um 47,00 EUR nach oben aufzuhebeln. Doch schon nach diesem neuen Allzeithoch im Juni dieses Jahres folgte eine dreiteilige, teilweise extrem steile Korrekturphase. Der aktuelle Abwärtstrend, der nach einem Hoch bei 46,95 EUR einsetzte, erreicht jetzt das Tief vom Juli bei 34,40 EUR. Der erste Angriff auf die Unterstützung scheiterte, doch aktuell könnte bereits der nächste Anlauf erfolgreich verlaufen.

In der Folge dürfte das frühere Allzeithoch bei 32,70 EURO angelaufen werden. Darunter steht ein Rücksetzer bis an das Tief vom Mai bei 31,15 EUR auf der Agenda. Sollte es an dieser Stelle nicht zu einer drastischen Gegenbewegung kommen, wäre ein doppeltop-artiges Trendwendemuster aktiviert und zunächst zumindest ein Abverkauf in Richtung des markanten Zwischentiefs aus dem Oktober 2021 bei 27,35 EUR zu erwarten. Hier könnte der Aufwärtstrend der letzten Jahre fortgesetzt werden. Sollte die Marke dagegen nicht halten, dürfte sich der Abwärtstrend mittelfristig in Richtung 21,40 EUR ausdehnen.

Um dieser Trendwendegefahr zu entkommen, müsste die Aktie nicht nur die Unterstützung bei 34,40 EUR verteidigen, sondern auch über die frühere Aufwärtstrendlinie im Bereich von 39,00 EUR ausbrechen.

Zur fundamentalen Situation bei GFT hat mein Kollege Sascha Gebhard eine Analyse nach der letzten Prognoseerhöhung Anfang August verfasst.

GFT Chartanalyse (Wochenchart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)