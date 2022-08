Intel: Zinserhöhungen belasten

Es steht weiterhin nicht gut um die Intel-Aktie, ein nachhaltiger Tages-/Wochenschlusskurs unterhalb des aktuellen Supports von 33,13 US-Dollar könnte demnach erneute Begehrlichkeiten von Verkäufern wecken und das Papier in den Bereich von 29,32 US-Dollar abwärts drücken. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für einen Short-Einstieg anbieten. Genauso möglich wäre allerdings auch auf aktuellem Niveau eine volatile Stabilisierungsphase, diese dürfte sich nach aktueller Einschätzung jedoch noch am Anfang befinden.

Nachdem die Intel-Aktie ihre volatile Handelsspanne zwischen 42,65 und 69,28 US-Dollar aus dem Zeitraum von Oktober 17‘ bis Mai 22‘ durch einen dynamischen Kursrutsch aufgegeben hatte, wurde ein regelkonformes Verkaufssignal mit Zielen bei 36,30 und darunter 33,13 US-Dollar aktiviert. Insgesamt hat Inter damit sämtliche Anforderungen seitens des Verkaufssignals erfüllt, allerdings will nicht so recht Ruhe in die Aktie einkehren. Insbesondere die steigenden Zinsen in den USA könnten sich als erneuter Belastungsfaktor erweisen und ein Folgeverkaufssignal aktivieren.

Fazit:

Um möglichst von einer eindeutigen Signallage in der Intel-Aktie für ein Short-Investment zu profitieren, sollte nach Möglichkeit ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 33,00 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würde die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Abschlag bei Intel in den Bereich von 29,32 US-Dollar merklich ansteigen und könnte beispielsweise dann über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN UK5TCG abgedeckt werden. Die Renditechance beträgt in diesem Szenario 95 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,72 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht ausbleiben, allerdings das Niveau von vorläufig 34,75 US-Dollar gemessen am Basiswert jedoch nicht unterschreiten. Rechnerisch würde sich daraus ein Stopp von 0,18 Euro ableiten.