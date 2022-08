Mastercard – Für welche Richtung werden sich Anleger entscheiden?

Konnte sich die Mastercard-Aktie trotz der herben Corona-Verluste wieder berappeln, so ist das Kursgeschehen der letzten Monate von reiner Volatilität geprägt. Dabei kommt es zu einem wilden Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären, allerdings ohne einen klaren Richtungsentscheid. Wann könnte dieser stattfinden?

Die fundamentale Basis stimmt zumindest. Trotz steigender Inflation spürt Mastercard keine Zurückhaltung im Konsumbereich. Dies liegt vor allem daran, dass Kreditkartenfirmen lediglich die Infrastruktur für Zahlungen bereitstellen. Verlagern Menschen also ihre Konsumpräferenzen beispielsweise auf Lebensmittel, Strom oder Gas, leidet das Kreditkartengeschäft darunter nahezu nicht. Wie die jüngsten Zahlen sogar zeigen, sind besonders grenzüberschreitende Zahlungen wieder am boomen, was nicht zuletzt am starken Sommerreiseverkehr liegen dürfte. Dabei legte der Gesamtumsatz bei Mastercard um 21% auf 5,49 Mrd sowie das Ergebnis um 29% auf 2,5 Mrd zu. Ohne den starken Dollar währen diese Steigerungen sogar noch besser ausgefallen. Dieses Wachstum wurde vor allem von Umsätzen außerhalb der USA getragen. Insgesamt zeigt sich die Mastercard-Aktie vor allem in Zeiten der Inflation also mehr als robust.



Chart: Mastercard

Widerstandsmarken: 361,95 + 371,13 + 382,50 + 399,92 + 401,50 USD

Unterstützungsmarken: 306 + 285,15 + 281,20 USD

Auf der technischen Seite hingegen schlägt sich diese Erkenntnis noch nicht nieder. Die Aktie befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsphase, was nicht zuletzt an den Marktturbulenzen liegen dürfte. Zuletzt kam es dabei zu einem erneuten Abpraller an der Abwärtstrendlinie, womit die Bären kurzfristig wieder den stärkeren Part darstellen. Allerdings können die Käufer vor allem mit der Ausbildung des Supports bei 306 USD einen starken Erfolg vorweisen. Bereits drei Mal in Folge konnte diese Unterstützung verteidigt werden. Würden also mit weiteren Verlusten dieses Unterstützungslevel angelaufen werden, ergibt sich hier erneut die Chance einer technischen Gegenbewegung.

Auf der Oberseite hingegen gelten die Abwärtstrendlinie sowie 361,95 USD als markante Widerstände. Erst wenn diese nachhaltig überwunden werden können, wäre mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Aufwärtsbewegung Richtung 371,13 USD, 382,50 USD sowie zum Allzeithoch bei 401,50 USD eröffnet.

Mastercard in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2021 – 30.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

MasterCard in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017– 30.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag

Finaler Bewertungstag Bemerkung Mastercard Aktienanleihe HVB727 * 100,00%** 115,30%** 23.09.2025 Zinssatz 5,10 %

*In Zeichnung bis 27.09.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.08.2022; 12:46 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Mastercard finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

