DGAP-News: Nemetschek Group ernennt neuen Chief Division Officer für Operate & Manage und Digital Twin

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Nemetschek Group ernennt neuen Chief Division Officer für Operate & Manage und Digital Twin



01.09.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Nemetschek Group ernennt neuen Chief Division Officer für Operate & Manage und Digital Twin München, 1. September 2022 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global führender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, gibt heute bekannt, dass César Flores Rodríguez mit sofortiger Wirkung zum Chief Division Officer (CDO) für Operate & Manage und Digital Twin der Nemetschek Group ernannt wurde. In seiner Rolle wird er Nemetscheks neues Geschäftsfeld Digital Twin leiten und aufbauen, die Entwicklung der Lösungen und Services vorantreiben und als Thought Leader für dieses Thema fungieren. Darüber hinaus übernimmt er die Verantwortung für die Division Operate & Manage, wobei er einen besonderen Fokus auf Go-to-Market, Wachstumsbeschleunigung und Cross-Selling legt. "César ist eine hoch angesehene Führungspersönlichkeit im Technologiebereich mit umfassender Erfahrung, operative Exzellenz in globalen, wachstumsstarken Unternehmen voranzutreiben", sagt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Mit seinem Hintergrund und seiner Erfahrung bringt er einen immensen Mehrwert – sowohl für den Erfolg unserer Operate & Manage Division als auch für die Entwicklung unseres Digital-Twin-Geschäfts. Wir freuen uns, ihn in der Nemetschek Group begrüßen zu dürfen", so Yves Padrines weiter. "Ich freue mich sehr, Teil der Nemetschek Group zu werden und mit einem Team zusammenzuarbeiten, das bereits eine großartige Basis geschaffen hat, auf der ich aufbauen kann. Ein wichtiger Teil meiner Rolle wird es sein, das große Marktpotenzial im Bereich Operate & Manage auszuschöpfen. Gleichzeitig möchte ich unsere Kompetenz im Bereich Digital Twin ausbauen und dieses Geschäft global gestalten", betont César Flores Rodríguez. César verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Cloud-Bereich, insbesondere bei Lösungen für die AEC/O-Industrie. Bevor er zur Nemetschek Group kam, war er Managing Director von Radius Telecoms Europe und CSO der NFON AG. Während seiner Zeit bei NFON ging das Unternehmen an die Börse und wurde zum führenden Cloud-PBX-Anbieter in Europa. Davor war er Co-Gründer und Geschäftsführer der conject Holding GmbH, dem damals führenden Common-Data-Environment(CDE)-Anbieter für die Bauindustrie in Europa, das er erfolgreich an Aconex (jetzt Teil von Oracle) verkaufte, wo er COO EMEA wurde. Seine frühe Karriere begann er in der Strategieberatung bei Mercer Management Consulting (heute Oliver Wyman). Er hat ein deutsch-spanisches Doppeldiplom in Betriebswirtschaftslehre von der Universidad Pontificia Comillas (Madrid), ICADE und ESB Reutlingen. Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC/O- und der Media-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab, führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und unterstützt sie dabei, die Welt zu gestalten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 13 Marken der Nemetschek Group in vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund 6,5 Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute international rund 3.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 681,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 222,0 Mio. Euro.

01.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de