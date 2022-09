Put auf Intel: 55 Prozent Chance!

Intel veröffentlichte am 28. Juli die Ergebnisse zum zweiten Quartal. Die schwächere Nachfrage nach Computern und Lieferengpässe machen dem Chipkonzern weiterhin zu schaffen. Intel hat nach einem Umsatzeinbruch und roten Zahlen im vergangenen Quartal seine Jahresziele kassiert. Der Chip-Riese rechnet mit weniger Umsatz und Gewinn als noch im ersten Quartal. Der Umsatz fiel im zweiten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich gab es einen Verlust von 454 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von gut fünf Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Für das gesamte Jahr senkte Intel die Umsatzprognose daher nun auf 65 bis 68 Milliarden US-Dollar von zuvor 76 Milliarden US-Dollar. Das würde am unteren Ende der Spanne einen Rückgang von 13 Prozent bedeuten.

Zum Chart

Die Kursentwicklung von Intel hat im Jahr 2022 bis dato mehrere Rücksetzer durchlaufen. Der erste erfolgte nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Januar 2022, wo der Kurs mit einem Abschlag von 7 Prozent auf 46,30 US-Dollar reagierte. Ein weiterer Abverkauf basierte auf den Informationen des Investoren-Treffens am 17. Februar 2022, das von einem Minus von 5 Prozent auf 43,85 US-Dollar gefolgt wurde. Der dritte Rücksetzer ist auf den breiten Markteinbruch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Ab Ende März 2022 beschleunigte sich die Abwärtsentwicklung des Aktienkurses von Intel und bildete einen Abwärtstrend aus, der aktuell noch intakt ist. Mitten drin befinden sich die enttäuschenden Quartalszahlen vom 28. Juli. Die Lage könnte sich verschlimmern, wenn die umfassende Investitionsoffensive seitens Intels mit einer Flaute der Weltwirtschaft zusammenfällt. Aufgrund der beträchtlichen Kursverluste könnte sich der Abwärtstrend noch weiter fortsetzen. Vom All Time High bei 69,29 US-Dollar ist der Kurs in der Spitze um 55 Prozent auf aktuell 31,77 US-Dollar gefallen.