DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG passt Jahresprognose 2021 erneut an

DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The NAGA Group AG passt Jahresprognose 2021 erneut an



02.09.2022 / 20:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung The NAGA Group AG passt Jahresprognose 2021 erneut an Hamburg, 02. September 2022 – Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) muss die im Rahmen der Ad-Hoc-Mitteilung vom 19. Juli 2022 gemeldeten Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 erneut revidieren. Grund hierfür sind geänderte Beurteilungen der Wirtschaftsprüfer zum Umfang der aktivierbaren Aufwendungen zur Kundengewinnung, die bereits im Vorjahr einen Prüfungsschwerpunkt darstellten. Aufgrund von Versäumnissen der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 kamen diese bei der erneuten Prüfung des Sachverhalts im Rahmen der Abschlussprüfung 2021 zu der Erkenntnis, dass ein wesentlicher Teil der von der Gesellschaft als immaterielle Vermögensgegenstände aktivierten Aufwendungen zur Kundengewinnung im sog. „Affiliate- Marketing“ nach den IFRS-Bilanzierungsregeln nicht aktivierungsfähig sei. Die hierdurch eintretende Erhöhung der Marketingaufwendungen führt zu einer Verringerung des zuletzt gemeldeten vorläufigen Konzern-EBITDA 2021 (Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von einer Bandbreite von EUR 2,5 Mio. bis EUR 5,0 Mio. auf einen Betrag von ca. EUR -4,2 Mio. Ferner erfolgt im Jahresabschluss 2021 aufgrund der vorgenannten abweichenden Beurteilung eine entsprechende Anpassung der im Vorjahr vorgenommenen Aktivierungen von Kundengewinnungsaufwendungen, wodurch sich das Konzern- EBITDA des Vorjahres auf ca. EUR 4,5 Mio. verringert. Vorbehaltlich abschließender Abschlussarbeiten, insbesondere Berechnung und Buchung latenter Steuern und Kontrollen durch Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsrat, stellen sich die Kennzahlen der Geschäftsjahre 2021 und 2020 wie folgt dar: 2021 aktuell 2020 Angepasst 2020 Geprüft TEUR TEUR TEUR Umsätze 52.877 24.259 24.259 EBITDA -4.209 4.497 6.570 Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung





Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke

Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

T: +49 (0)40 524 77910

E: ir@naga.com Kontakt:The NAGA Group AGAndreas LueckeVorstandHohe Bleichen 1220354 HamburgT: +49 (0)40 524 77910E: ir@naga.com 02.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de