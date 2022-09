Bechtle: Vierter Gewinntag in Folge

Bereits im August wurde das Wertpapier von Bechtle besprochen, nachdem der Wert über die für einen erfolgreichen Bodenabschluss erforderliche Triggermarke von 42,50 Euro gesprungen war. Später hielt sich der Wert in einer als bullisch ausgewerteten Konsolidierung auf, die Marktturbulenzen lösten diese allerdings unerwartet zur Unterseite auf. Vor gut einer Woche haben aber wieder Käufer das Zepter übernommen und schieben die Aktie dynamisch zur Oberseite an. Zwar dauert die Bodenbildungsphase der letzten Monate dadurch noch immer an, ein klares Statement wurde aber von der bullischen Seite gesetzt.

Bodenbildung dauert an

Die dynamischen Kursgewinne der letzten Tage über den 50-Tage-Durchschnitt sind durchaus positiv zu bewerten, allerdings muss die Bechtle-Aktie nach Vorstellung der letzten Wochen noch bis 46,38 Euro als neutral bewertet werden. Erst von da an werden mittelfristig entscheidende Long-Signale ausgesendet, die im Anschluss Kurspotenzial bis an 50,00 Euro entfalten könnten. Ein weiteres potenzielles Ziel darüber kann sogar um 53,90 Euro für das Papier abgeleitet werden. Mach Möglichkeit sollte der im Sommer etablierte Boden nicht mehr unterschritten werden, ein solches Szenario hätte nämlich Abschläge bis auf 29,49 Euro zur Folge.