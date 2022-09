REITS - Die Welt der Immobilienaktien mit Luis Pazos | Börse Stuttgart

Würdest du lieber drei Top Immobilien in deiner Nähe kaufen, oder dieses Geld in REITs investieren? 👇

► Darum geht's im Video:

REITs - was ist das eigentlich? Der Experte Luis Pazos erklärt euch alles, was ihr zum Thema Immobilienaktien wissen müsst. Welche Spielregeln gelten für die verschiedenen REITs, wie ist das mit REITs in Deutschland und welche Vorteile hat das für Unternehmen? All dies wird in diesem Video erläutert. Zuletzt sprechen Richy und Luis Pazos über die Entwicklung von REITs in der Vergangenheit, geben aber auch einen Blick in die Zukunft.



Timestamps:

00:27 ► Definition REITs

02:17 ► Vorteile für Unternehmen

06:30 ► REITs in Deutschland

09:12 ► Verschiedene REITS und ihre Spielregeln

22:06 ►REIT ETFs

24:30 ►Entwicklung in der Vergangenheit

27:16 ►Ein Blick in die Zukunft



