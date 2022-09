IRW-News: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver Mining gibt die Ergebnisse der Infill-Bohrungen im Minengebiet Plomosas bekannt - 5,7 m mit 514 g/t Ag, einschließlich 1,0 m mit 1.634 g/t Ag

IRW-PRESS: GR Silver Mining Ltd.: GR Silver Mining gibt die Ergebnisse der Infill-Bohrungen im Minengebiet Plomosas bekannt - 5,7 m mit 514 g/t Ag, einschließlich 1,0 m mit 1.634 g/t Ag

GR Silver Mining berichtet über die Ergebnisse der Jahreshaupt- und außerordentlichen Aktionärsversammlung 2022

Charts zu den Werten im Artikel GR Silver Mining

12. September 2022 - Vancouver, BC - GR Silver Mining Ltd. (GR Silver Mining oder das Unternehmen) (TSXV|GRSL, OTCQB|GRSLF, FRANKFURT|GPE) - freut sich, die Ergebnisse der Infill-Bohrungen bekannt zu geben, die Teil des laufenden Ressourcen-Aktualisierungsprogramms im Minengebiet Plomosas, Projekt Plomosas in Sinaloa, Mexiko, sind. Diese Bohrlöcher wurden vom Unternehmen ausgewählt, um historische Bohrlöcher zu ersetzen, die in der Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2021 verwendet wurden und denen keine Werte zugeordnet wurden, oder um neue oberflächennahe und unterirdische hochgradige Ag-Au-Mineralisierungszonen zu erproben, die im Rahmen des jüngsten unterirdischen Probenahme-/Kartierungsprogramms identifiziert wurden. In Erwartung einer aktualisierten Ressourcenschätzung in Q1|2023 wird das Infill-Bohrprogramm im Minengebiet Plomosas bis Ende 2022 fortgesetzt.

Zu den Highlights der Infill-Bohrungen im Minengebiet Plomosas zählen (siehe auch Tabelle 1):

- PLI22-12: 5,7 m mit 514 g/t Ag, 0,1 g/t Au, 0,4 % Pb und 0,5 % Zn

o einschließlich 1,0 m mit 1.634 g/t Ag, 0,28 g/t Au, 1,2 % Pb und 1,0 % Zn

o einschließlich 0,2 m mit 3.163 g/t Ag, 0,61 g/t Au, 2,5 % Pb und 4,3 % Zn

- PLIP22-28: 7,3 m mit 55 g/t Ag, 8,66 g/t Au, 2,7 % Pb, 6,6 % Zn und 0,5 % Cu

o einschließlich 0,3 m mit 190 g/t Ag, 44,4 g/t Au, 1,3 % Pb, 2,1 % Zn und 1,0 % Cu

- PLIP22-18: 5,0 m mit 88 g/t Ag, 0,33 g/t Au, 5,1 % Pb, 2,8 % Zn und 0,2 % Cu

- PLS22-08: 21,2 m mit 2,1 % Pb und 1,3 % Zn

Das derzeit im Minengebiet Plomosas laufende Untertage-Bohr- und Kartierungsprogramm des Unternehmens hat noch nicht abgebaute Zonen identifiziert, die in die bevorstehende Ressourcenschätzung einfließen werden und eine bessere Bestimmung der an Edelmetallen reichen Stockwork-Zonen ermöglichen, die sich am Hangende der hydrothermalen Brekzie befinden und häufig mit nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungszonen in Verbindung stehen. Seit dem Abschluss der Untersuchungen gemäß NI 43-101 (siehe Pressemitteilung vom 23. August 2021) hat das Unternehmen im Minengebiet Plomosas weitere 4.946 m an Bohrungen durchgeführt. Dies stellt eine beträchtliche Erweiterung der Ergebnisse dar, die noch in das bevorstehende Ressourcenmodell und die Schätzung aufgenommen werden müssen.

Dazu erklärte der Chairman und CEO von GR Silver Mining, Eric Zaunscherb: Unser gezieltes Infill-Bohrprogramm im Minengebiet Plomosas ist jetzt zu über 50 % abgeschlossen und der Rest ist vollständig finanziert. Wir sind weiterhin auf gutem Wege, im ersten Quartal 2023 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vorlegen zu können. Unser geologisches Team ist sehr erfolgreich dabei, neue Zonen mit polymetallischen und edelmetallhaltigen Mineralisierungen zu identifizieren und nicht beprobte Abschnitte im Ressourcenblockmodell durch bedeutende Mineralisierungen zu ersetzen. Zusätzlich zu diesen leicht zu erschließenden Gebieten verfeinern unsere Geologen ihr geologisches Modell mit immensen langfristigen Auswirkungen auf das Explorationspotenzial, nicht nur im Minengebiet Plomosas, sondern auch im erweiterten Gebiet San Marcial und im gesamten Projekt Plomosas.

Abbildung 1: Lage ausgewählter Infill-Bohrlöcher 2022 - Obere Sohlen des Plomosas-Minengebiets, Längsschnitt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67398/GRSL.NewsRelease.12SSEP2022.FINAL_de_PRcom.001.png

Minengebiet Plomosas - Aktualisierung der geologischen Modellierung - Bisherige Bohrergebnisse

Eine Überprüfung aller geologischen Informationen zusammen mit zusätzlichen Kartierungen und Probenahmen sowie Bohrungen in den Untertagebetrieben im Minengebiet Plomosas hat positive Ergebnisse ergeben, die es dem Unternehmen ermöglichen, eine detailliertere 3D-Modellierung der mineralisierten Zonen vorzunehmen.

Die historische Minenproduktion bis 2001 konzentrierte sich entlang der wichtigsten Ag-Au-Pb-Zn-mineralisierten hydrothermalen Brekzie (Plomosas). Die vom Unternehmen in den letzten 12 Monaten gesammelten Informationen weisen darauf hin, dass es nicht nur Zonen mit gut erhaltenen, edel- und basismetallreichen hydrothermalen Brekzien gibt, sondern auch gut definierte, breite, nur aus Ag-Au bestehende Stockwork-Zonen am Hangenden der hydrothermalen Brekzien (Abbildung 2).

Abbildung 2: Geologischer Querschnitt (2.551.900 N - B-B) - Minengebiet Plomosas

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67398/GRSL.NewsRelease.12SSEP2022.FINAL_de_PRcom.002.jpeg

Die Ag-Au-Stockwork-Zonen befinden sich im Allgemeinen zwischen nach Nordosten ausgerichteten Verwerfungen (oder Gefällesprüngen) in der Nähe von, oder eingeschlossen von, rhyolitischen Tuffen. Sie stellen breite Zonen dar, die sich innerhalb einer Geometrie von Quetschungen und Schwellungen entwickelt haben. Die historischen Minenbetriebe haben diese Zonen nicht vollständig untersucht oder abgebaut und konzentrierten sich in erster Linie auf die hochgradigen hydrothermalen Pb-Zn-Brekzienzonen. Im Rahmen des Infill-Bohrprogramms wurden neue Vorkommen der hydrothermalen Hauptbrekzien in unterirdischen Bereichen entdeckt, in denen es an Informationen oder Erschließung durch frühere Unternehmen mangelte.

Das Infill-Bohrprogramm verbessert auch die Definition der Grenzen einer breiten Pb-Zn-mineralisierten Zone, die üblicherweise alle anderen mineralisierten Bereiche umgibt (Abbildung 2). Diese breiten Pb-Zn-reichen Zonen, wie sie beispielsweise durch PLS22-08 (21,2 m mit 2,1 % Pb und 1,3 % Zn) definiert wurden, stärken das Potenzial für die Definition mehrerer mineralisierter Zonen im Minengebiet Plomosas in der Nähe der bestehenden Untertageerschließung.

Das Infill-Bohrprogramm in den tieferen Ebenen des Untertagebaus evaluiert die Kontinuität der hochgradigen Au-Mineralisierung. Jüngste Ergebnisse wie PLIP22-28 (7,3 m mit 55 g/t Ag, 8,66 g/t Au, 2,7 % Pb, 6,6 % Zn und 0,5 % Cu, einschließlich 0,3 m mit 190 g/t Ag, 44,4 g/t Au, 1,3 % Pb, 2,1 % Zn und 1,0 % Cu) bestätigen das Vorhandensein einer mit Au angereicherten Mineralisierungsquelle, die mit einer Stockwork-Zone in Verbindung steht, die am Schnittpunkt von Nordwest- und Ostwest-Verwerfungen unmittelbar unterhalb des historischen Minengebiets Plomosas liegt.

Das Unternehmen hat im Minengebiet Plomosas bisher insgesamt 4.946 m (96 Bohrlöcher) gebohrt und wird voraussichtlich bis Jahresende weitere 4.200 m niederbringen, bevor alle Daten in die bevorstehende Mineralressourcenschätzung einfließen werden. Im Folgenden werden die bisherigen Ergebnisse der Infill-Bohrungen dargestellt.

Tabelle 1: Minengebiet Plomosas - Highlights der Infill-Bohrergebnisse

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Scheinbare Ag g/t Au g/t Pb % Zn % Cu % AgEq

Mächtigkeit (m) g/t

PLI22-01 na

PLI22-02 na

PLI22-03 18,2 27,2 9,0 5 0,08 0,4 0,7 0,2 69

PLI22-04 0,0 10,5 10,5 8 0,17 0,5 0,5 0,1 65

PLI22-05 9,5 15,7 6,2 42 0,09 0,3 1,2 0,1 115

einschließlich 98,5 11,2 1,7 112 0,03 na 0,3 0,2 143

PLI22-06 0,0 11,1 11,1 33 0,15 0,8 0,8 na 100

einschließlich 0,0 2,0 2,0 143 0,25 3,2 1,4 na 319

PLI22-07 0,0 4,1 4,1 14 0,05 1,1 1,1 0,1 103

PLI22-08 0,0 2,8 2,8 15 0,24 1,4 2,6 0,0 181

PLI22-09 40,0 41,7 1,7 38 0,08 na 0,1 na

PLI22-10 0,8 13,0 12,2 3 0,04 0,4 0,4 na

PLI22-11 3,1 5,0 1,9 2 0,01 1,4 0,5 na

PLI22-12 8,0 26,0 18,0 202 0,05 0,2 0,3 na 224

einschließlich 17,9 23,6 5,7 514 0,10 0,4 0,5 na 558

einschließlich 19,5 19,7 0,2 3.163 0,61 2,5 4,3 na 3.459

und 21,5 22,5 1,0 1.634 0,28 1,2 1,0 na 1.735

23,9 28,7 4,8 103 0,09 0,5 0,6 na 152

PLI22-13 101,0 111,4 10,4 37 0,15 0,3 0,3 na 73

128,5 161,6 33,1 4 0,30 na na na 32

PLI22-14 10,5 10,8 0,3 10 0,11 1,0 0,1 0,1 68

PLI22-15 na

PLI22-16 0,0 2,5 2,5 12 0,28 1,2 1,7 na 139

PLI22-17 6,7 12,1 5,4 12 0,51 1,3 2,2 0,1 194

PLI22-18 44,7 50,2 5,5 11 0,31 0,8 2,1 na 143

PLI22-19 0,0 16,2 16,2 14 0,12 0,8 1,7 0,1 123

17,7 20,1 2,4 21 0,40 1,8 4,0 na 263

PLIP22-14 na

PLIP22-15 na

PLIP22-16 0,0 14,0 14,0 7 0,02 0,1 0,8 0,1

PLIP22-17 3,2 5,1 1,9 10 0,39 na na na

PLIP22-18 0,0 5,0 5,0 88 0,33 5,1 2,8 0,2 402

PLIP22-19 1,9 3,0 1,1 238 0,44 9,8 2,9 0,2 697

PLIP22-20 0,0 1,3 1,3 49 0,56 2,1 3,0 na 280

4,7 6,8 2,1 110 2,72 3,0 4,0 0,1 613

PLIP22-21 14,6 15,0 0,5 72 0,14 0,1 2,1 na 170

PLIP22-22 0,0 3,8 3,8 100 0,14 0,1 0,5 0,1 143

einschließlich 0,0 0,6 0,6 463 0,23 0,4 1,5 0,3 587

PLIP22-23 3,0 5,4 2,4 18 0,07 0,4 0,5 na 58

PLIP22-24 1,6 7,0 5,5 23 0,40 0,1 0,6 0,3 120

PLIP22-25 1,2 9,3 8,1 35 1,01 2,1 5,2 0,2 410

einschließlich 1,2 3,6 2,4 71 1,94 1,8 10,9 0,3 753

und 5,0 5,2 0,2 63 3,06 10,1 22,0 0,1 1.490

und 6,0 6,4 0,4 34 1,93 12,2 7,9 0,5 922

PLIP22-28 0 7,3 7,3 55 8,66 2,7 6,6 0,5 1.242

einschließlich 5,3 5,6 0,3 190 44,41 1,3 2,1 1,0 4.548

PLS22-07 97,4 97,7 0,3 614 0,01 na 1,1 0,1 669

113,2 115,5 2,4 122 na na 0,1 0,1 133

PLS22-08 162,0 183,2 21,2 7 0,14 2,1 1,3 na 130

Werbung

einschließlich 162,0 162,2 0,2 131 0,05 30,0 9,5 0,1 1.373

PLS22-09 118,5 123,4 4,9 186 0,49 0,7 0,7 na 282

einschließlich 122,4 122,9 0,5 893 0,74 1,2 2,1 0,1 1.088

Zahlen können gerundet sein. Die Ergebnisse sind uncut und undiluted. Die tatsächliche Mächtigkeit wird nicht geschätzt, da das Unternehmen nicht über ausreichende Daten aus dieser neuen mineralisierten Zonen verfügt, um die tatsächliche Mächtigkeit der Bohrlochabschnitte mit Sicherheit zu bestimmen.

"na" = kein signifikantes Ergebnis.

* AgEq-Berechnungen unter Verwendung von 20,00 US$/oz Ag, 1.600 US$/oz Au, 0,90 US$/lb Pb, 1,10 US$/lb Zn und 3,00 US$/lb Cu, mit metallurgischen Gewinnungen von 74 % Ag, 86 % Au, 69 % Pb, 75 % Zn und 80 % Cu. AgEq = ((Ag-Gehalt x Ag-Preis x Ag-Gewinnung) + (Au-Gehalt x Au-Preis x Au-Gewinnung) + (Pb-Gehalt x Pb-Preis x Pb-Gewinnung) + (Zn-Gehalt x Zn-Preis x Zn-Gewinnung) + (Cu-Gehalt x Cu-Preis x Cu-Gewinnung))/(Ag-Preis x Ag-Gewinnung)

Acht der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher (PLI22-08, PLI22-09, PLI22-12, PLI22-19, PLIP22-023, PLIP22-024, PLIP22-025 und PLIP22-028) wurden an Stellen gebohrt, an denen bei der Ressourcenschätzung von GR Silver Mining im Jahr 2021 aufgrund von nicht beprobten historischen Abschnitten Nullwerte angenommen wurden. Insgesamt weisen die Ergebnisse auf das Vorhandensein einer Silbermineralisierung hin, einschließlich einiger isolierter hochgradiger Zonen wie PLI22-12: 5,7 m mit 514 g/t Ag.

In der folgenden Tabelle (Tabelle 2) sind die Typen der Bohrlöcher und die Koordinaten der Bohrlochkragen aufgeführt.

Tabelle 2: Infill-Bohrprogramm 2022 im Bergbaugebiet Plomosas - Details

Bohrloch Rechtswert(m) Hochwert(m) RL(m) Neigung() Azimut() Tiefe(m) Bohrlochtyp

PLI-22-01 451.241 2.551.896 767 -30 90 41,3 Underground

PLI-22-02 451.240 2.551.896 766 -71 90 69,5 Underground

PLI-22-03 451.201 2.551.822 767 -50 90 54,7 Underground

PLI-22-04 451.196 2.551.821 771 50 270 64,8 Underground

PLI-22-05 451.230 2.551.786 781 -40 90 48,5 Underground

PLI-22-06 451.227 2.551.790 781 -30 0 108,5 Underground

PLI-22-07 451.157 2.551.899 736 -60 90 60,5 Underground

PLI-22-08 451.233 2.551.745 776 -90 0 70,0 Underground

PLI-22-09 451.244 2.551.764 787 55 275 42,5 Underground

PLI-22-10 451.245 2.551.707 785 55 270 41,0 Underground

PLI-22-11 451.172 2.551.681 759 -20 130 41,4 Underground

PLI-22-12 451.157 2.551.758 817 -30 140 56,0 Underground

PLI-22-13 451.369 2.551.892 852 -50 90 170,0 Underground

PLI-22-14 451.355 2.551.844 850 -30 90 76,5 Underground

PLI-22-15 451.439 2.552.154 857 -60 90 55,5 Underground

PLI-22-16 451.372 2.551.779 853 -45 120 51,5 Underground

PLI-22-17 451.241 2.551.896 767 -30 90 80,5 Underground

PLI-22-18 451.201 2.551.822 767 -50 90 61,5 Underground

PLI-22-19 451.196 2.551.821 771 50 270 63,5 Underground

PLIP-22-14 451.261 2.551.897 768 -35 110 15,0 Underground

PLIP-22-15 451.260 2.551.893 767 -20 115 14,8 Underground

PLIP-22-16 451.206 2.552.009 769 -50 90 14,0 Underground

PLIP-22-17 451.212 2.552.002 769 -37 90 6,0 Underground

PLIP-22-18 451.202 2.551.973 768 -66 130 15,6 Underground

PLIP-22-19 451.188 2.551.870 763 -30 20 8,5 Underground

PLIP-22-20 454.216 2.551.726 769 -5 265 6,8 Underground

PLIP-22-21 451.193 2.551.700 760 -60 60 17,5 Underground

PLIP-22-22 451.217 2.551.656 768 -90 0 5,2 Underground

PLIP-22-23 451.002 2.551.893 688 -90 0 11,2 Underground

PLIP-22-24 451.032 2.551.888 682 -70 250 7,0 Underground

PLIP-22-25 451.044 2.551.898 677 -40 80 9,7 Underground

PLIP-22-28 451.261 2.551.897 768 -35 110 17,3 Underground

PLS-22-07 451.382 2.551.715 1.014 -60 70 240,0 Surface

PLS-22-08 451.427 2.551.690 1.002 -60 120 17,5 Surface

PLS-22-09 451.284 2.551.869 1.006 -87 110 11,2 Surface

Anmerkung: "PLS"-Bohrungen an der Oberfläche und "PLI"-Bohrungen unter Tage; WGS84-Datum

Bericht von der Jahreshaupt- und außerordentlichen Versammlung 2022

GR Silver Mining meldet, dass alle fünf Kandidaten, die im Management-Informationsrundschreiben vom 2. August 2022 (das Informationsrundschreiben 2022) für die Jahreshaupt- und außerordentliche Versammlung 2022 (die Jahreshauptversammlung) der Aktionäre am 6. September 2022 in Vancouver, B.C., aufgeführt sind, als Directors des Unternehmens wiedergewählt wurden. Insgesamt waren 69.929.831 Stammaktien von GR Silver Mining bei der Jahreshauptversammlung vertreten, was 35,82 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum Stichtag am 2. August 2022 entspricht. Die Aktionäre stimmten für alle auf der Versammlung vorgebrachten Punkte, einschließlich der Wiederbestellung von Davidson and Company LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und der Genehmigung des neuen Omnibus-Langzeit-Incentive-Plans des Unternehmens (der Omnibus-Plan).

Der Omnibus-Plan bietet dem Unternehmen eine Reihe von sicherheitsrelevanten Mechanismen, um qualifizierte Direktoren, Mitarbeiter und Berater zu gewinnen, zu halten und zu motivieren. Der Omnibus-Plan ersetzt den früheren Aktienoptionsplan des Unternehmens und umfasst (i) einen rollierenden 10 %-Optionsplan, der es erlaubt, maximal 10 % der zum Zeitpunkt einer Optionszuteilung ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens für Optionszuteilungen zu reservieren; und (ii) einen festen Plan, der es erlaubt, 19.521.680 Stammaktien für die Zuteilung von Restricted Share Units, Deferred Share Units, Performance Share Units und anderen aktienbasierten Vergütungen zu reservieren. Zweck des Omnibus-Plans ist es, die Interessen der Direktoren, Mitarbeiter und Berater mit den Interessen der Aktionäre und den langfristigen Zielen und dem Erfolg des Unternehmens in Einklang zu bringen und den Direktoren, Mitarbeitern und Beratern zu ermöglichen und sie zu ermutigen, Aktien als langfristige Investitionen zu erwerben. Eine Zusammenfassung des Omnibus-Plans ist im Informationsrundschreiben 2022 zu finden, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abgelegt ist. Der Omnibus-Plan ist in seiner Gesamtheit auch als Anhang B dem Informationsrundschreiben 2022 beigefügt.

Das Unternehmen weiß die Beteiligung seiner Aktionäre und deren Unterstützung sehr zu schätzen.

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QA/QC)

Das Unternehmen hat QA/QC-Verfahren eingeführt, die das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben zu allen Probenchargen umfassen, die zur Probenvorbereitung und -analyse an die Laboreinrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. im mexikanischen Bundesstaat Durango geschickt werden. Proben mit Ergebnissen von über 100 Teilen Silber pro Million (über dem Messwert) werden von SGS de Mexico direkt an SGS Canada Inc. in Burnaby in British Columbia übermittelt. Die Analysemethoden sind ein Aufschluss aus vier Säuren sowie eine optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Bleifusionsbrandprobe mit gravimetrischem Abschluss für Silber oberhalb der Grenzwerte. Bei der Goldanalyse sind die Analysemethoden eine Bleifusions- und Atomabsorptionsspektrometrie-Bleifusionsbrandprobe sowie ein gravimetrischer Abschluss für Gold oberhalb der Grenzwerte.

Qualifizierter Sachverständiger

Der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects für diese Pressemitteilung ist Marcio Fonseca, P. Geo, President & COO von GR Silver Mining, der den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein in Kanada ansässiges, auf Mexiko fokussiertes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % im Besitz befindlichen Projekten beschäftigt, die sich am östlichen Rand des Bergbaudistrikts Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert 100 % von zwei Edelmetallminen im Untertage- und Tagebau, die in der Vergangenheit produziert wurden. Diese befinden sich innerhalb des erweiterten Plomosas-Projekts, das das integrierte San Marcial-Gebiet und den Erwerb von La Trinidad umfasst. In Verbindung mit einem Portfolio an im frühen bis fortgeschrittenen Stadium befindlichen Explorationszielen besitzt das Unternehmen 734 km² an Konzessionen, die mehrere Strukturkorridore mit einer Streichlänge von insgesamt über 75 Kilometern enthalten.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb

Chairman & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Brenda Dayton

VP Corporate Communications

Tel.: +1.604.417.7952

E-Mail: bdayton@grsilvermining.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Pressebericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und Informationen, die auf den Annahmen der Unternehmensführung basieren und den aktuellen Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Solche Aussagen und Informationen spiegeln die aktuelle Sicht des Unternehmens wider. Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Betracht gezogen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens bzw. sonstige zukünftige Ereignisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67398

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67398&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36258E1025

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.