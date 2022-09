Aktionäre von Highwoods Properties erhalten Dividende

Der Immobilienkonzern Highwoods Properties Inc. (ISIN: US4312841087, NYSE: HIW) zahlt am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 50 US-Cents je Aktie an die Investoren aus. Record day war der 22. August 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 2,00 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 31,86 US-Dollar (Stand: 12. September 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 6,28 Prozent.

Highwoods Properties ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in Raleigh, im US-Bundesstaat North Carolina. Das Unternehmen bewirtschaftet Immobilien in Atlanta, Charlotte, Dallas, Nashville, Orlando, Pittsburgh, Raleigh, Richmond und Tampa. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 203,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 185,50 Mio. US-Dollar), wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 50,51 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 59,31 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Charts zu den Werten im Artikel Highwoods Properties

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 28,55 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 6,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. September 2022).

Redaktion MyDividends.de