IRW-News: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis wird von Handelskonzern für moderne Werkstoffe und Chemikalien als Lieferant für das bodengestützte Abfallentsorgungssystem SPARC(TM) ausgewählt

IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis wird von Handelskonzern für moderne Werkstoffe und Chemikalien als Lieferant für das bodengestützte Abfallentsorgungssystem SPARC(TM) ausgewählt

Projekt ermöglicht vollständige und emissionsfreie Zerstörung von ozonabbauenden Kältemitteln für den Betrieb in der südlichen Hemisphäre

MONTREAL, Quebec (13. September 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren sowie nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich, heute bekannt geben zu können, dass es von einem Handelskonzern für moderne Werkstoffe und Chemikalien in der südlichen Hemisphäre (der Kunde) als Zulieferer des vom Unternehmen entwickelten Kältemittelentsorgungssystems SPARCTM ausgewählt wurde. Der Name des Kunden wird aus wettbewerbsrechtlichen Gründen geheim gehalten. Es handelt sich um das erste von zwei Systemen, für welche die Firma einen entsprechenden Bedarf signalisiert hat. Mit technischen Planungsleistungen, optionalen Zusatzausrüstungen und einem entsprechenden After-Sales-Support werden sich die endgültigen Projektkosten zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar pro System bewegen, je nachdem, wie die endgültigen Entscheidungen über alle erforderlichen Leistungen ausfallen. Die Unterzeichnung wird voraussichtlich noch vor Ende des zweiten Quartals 2023 erfolgen.

Die SPARC-Technologie ist eine der ersten großen technologischen Errungenschaften des Unternehmens. Und es spricht meiner Meinung nach für unseren Weitblick und unsere permanenten Forschungs- und Entwicklungsbemühungen, dass ein Altsystem wie dieses genutzt werden kann, um dem allgegenwärtigen Trend hin zu einer steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Abfallentsorgungsanlagen - vor allem solchen, die auf die Zerstörung von gefährlichen oder umweltschädlichen Chemikalien und Gasen ausgerichtet sind - zu begegnen, erläutert Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. In allen Ländern der Welt werden die Vorschriften für die Entsorgung gefährlicher Abfälle verschärft. Gleichzeitig wird die sichere Zerstörung von Kohlenwasserstoffen, wie zum Beispiel Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), forciert, indem Emissionszertifikate zum Abpuffern der Kosten angeboten werden. Die heutige Mitteilung unterstreicht die Tatsache, dass immer mehr Unternehmen erkennen, dass die klimaneutralen Abfallentsorgungssysteme von PyroGenesis hier eine ganz wesentliche Rolle einnehmen können. Bodengestützte Lösungen wie unser SPARCTM-System bauen auf der Grundlage des Erfolgs auf, den wir bereits mit unseren schiffsgestützten Abfallvernichtungsanlagen für die Flugzeugträger der US-Marine vom Typ Gerald R. Ford erzielen konnten.

Im Rahmen eines Projekts auf noch unbebautem Grünland, wo der Kunde ein Grundstück erworben hat und eine neue Betriebsanlage errichtet, wird PyroGenesis voraussichtlich für die Planung und Errichtung des Kältemittelentsorgungssystems SPARCTM verantwortlich zeichnen und gleichzeitig die mit der Ausführung betrauten Firmen bei der Errichtung der Anlage beaufsichtigen und unterstützen. Der zeitliche Rahmen für das Projekt von der Produktion bis zur Auslieferung beträgt ab Unterzeichnung des finalen Vertrags etwa 18 Monate.

Der Kunde ist in der gesamten südlichen Hemisphäre einer der führenden Anbieter von Chemikalien und hochentwickelten Werkstoffen. Der Kunde kann auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung und Handling von Werkstoffen in zahlreichen Anwendungen und Branchen verweisen und ist - ebenso wie PyroGenesis - mit seiner ISO 9001-Zertifizierung in der Lage, seine zahlreichen Partner auf internationaler Ebene bestmöglich zu unterstützen.

Das patentierte SPARCTM-System von PyroGenesis basiert auf einer Technologieplattform, die das Unternehmen ursprünglich für die US-Marine und einen Stützpunkt der US-Luftwaffe entwickelt hat. Dabei wird kostengünstiger Dampf als plasmabildendes Gas zur Erzeugung einer Hydrolysereaktion verwendet, mit der Kältemittel zerstört werden können. Dies führt unmittelbar zu deutlich geringeren Betriebskosten (im Vergleich zu teureren Gasen) und ermöglicht einen umweltfreundlicheren Betrieb ohne Verbrennung. Durch den Einsatz des mit Strom betriebenen SPARCTM-Systems wird der CO2-Fußabdruck erheblich reduziert und gleichzeitig werden ozonabbauende Substanzen vermieden. Auch andere Chemikalien wie FCKW, HFCKW, HFKW, Halone und PFKW werden erfolgreich zerstört.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal,

Vice President IR/Comms. und Strategic Business Development

Tel: +1 (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

LINK: http://www.pyrogenesis.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67438

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67438&tr=1

