DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG stellt sich für weiteres Wachstum auf und ernennt Stuart Galbraith und Oliver Hoppe zu Bereichsvorständen

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG stellt sich für weiteres Wachstum auf und ernennt Stuart Galbraith und Oliver Hoppe zu Bereichsvorständen



14.09.2022 / 13:13 CET/CEST

Corporate News DEAG stellt sich für weiteres Wachstum auf und ernennt Stuart Galbraith und Oliver Hoppe zu Bereichsvorständen Berlin, 14. September 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) stärkt im Zuge ihres dynamischen Wachstums ihr Management-Team. Oliver Hoppe übernimmt zukünftig als „Executive Vice President Product and Innovation“ die Verantwortung für die Weiterentwicklung der übergeordneten Produktakquise und -verwertung. Stuart Galbraith wird als „Executive Vice President International Touring“ die Entwicklung des Bereiches Rock/Pop/Contemporary innerhalb der DEAG-Gruppe und in den weiteren Ländermärkten der DEAG vorantreiben. Neben den bereits erfolgreich tätigen Bereichsvorständen Jacqueline Zich (Executive Vice President Classics & Jazz & COO DEAG Classics AG) und Benedikt Alder (Executive Vice President Legal Affairs & Business Development) werden Oliver Hoppe und Stuart Galbraith den DEAG-Vorstand bei der weiteren nationalen und internationalen Expansion der Geschäftsaktivitäten der DEAG unterstützen. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem der weitere Ausbau des Live-Entertainment-Geschäfts und die noch stärkere Verzahnung der DEAG-Konzerngesellschaften. Dazu gehören die Erschließung neuer Kanäle zur Auswertung von Content sowie die weitere Harmonisierung unterschiedlicher Vertriebskanäle. Darüber hinaus unterstützen Oliver Hoppe und Stuart Galbraith den DEAG-Vorstand bei der Umsetzung von M&A-Projekten und schaffen weitere Synergieeffekte im Ticketing und der Künstlerakquise. Oliver Hoppe ist Geschäftsführer der DEAG-Tochtergesellschaft Wizard Promotions Konzertagentur GmbH, der zentralen Tournee- und Konzertveranstalterin im Konzernverbund der DEAG in Deutschland. In den vergangenen Jahren hat die Gesellschaft unter anderem Konzerte mit Iron Maiden, Bryan Ferry, Zucchero, Papa Roach, KISS, Böhse Onkelz und den Scorpions veranstaltet. Zum Portfolio von Wizard gehören zudem Künstler wie 50 Cent, Limp Bizkit und Jamie Cullum. Stuart Galbraith ist CEO des britischen Entertainment-Konzerns Kilimanjaro Holdings Ltd. Die DEAG-Tochtergesellschaft hat in den vergangenen Jahren das Veranstaltungsportfolio um Bereiche wie Spoken Word, Comedy und Sport deutlich ausgeweitet und ist heute einer der größten Live-Entertainment-Promoter in Großbritannien. Sowohl Stuart Galbraith als auch Oliver Hoppe werden weiterhin in ihrer Rolle als CEO von Kilimanjaro Live bzw. Geschäftsführer von Wizard aktiv bleiben und das weitere Wachstum der Gesellschaften vorantreiben. Für das erste Halbjahr 2022 konnte die DEAG über eine sehr starke operative Entwicklung berichten. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorkrisenjahres 2019 um 109 % von 63,9 Mio. Euro auf 133,4 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, EBITDA, erhöhte sich von 3,1 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro (+226 %) und übertraf damit die Planungen. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die DEAG einen Anstieg der Umsätze auf über 300 Mio. Euro und ein weiter verbessertes EBITDA. Weitere Beteiligungen und Übernahmen befinden sich im fortgeschrittenen Stadium. Die Gesellschaft ist der festen Überzeugung, mit den nun vorgenommenen Berufungen der beiden zusätzlichen Bereichsvorstände für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt zu sein. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 15 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, sind die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions bilden elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Vor Beginn der COVID-19-Pandemie wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als 5 Mio. Tickets jährlich umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "myticket" und "gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

