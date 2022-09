DGAP-News: Scherzer & Co. AG: Beteiligungsveräußerung

DGAP-News: Scherzer & Co. AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

15.09.2022 / 20:04 CET/CEST

Scherzer & Co. AG: Beteiligungsveräußerung



Die Scherzer & Co. AG hat Anfang September ihre Beteiligung an der Centrotec SE mit einem hohen handelsrechtlichen Ergebnisbeitrag veräußert.



Die Centrotec SE hat heute gemeldet, dass sie ihre Tochtergesellschaft Centrotec Climate Systems veräußert hat. An einem eventuell dadurch induzierten Wertanstieg der Aktie der Centrotec SE wird die Scherzer & Co. AG nicht mehr partizipieren.



Köln, 15.09.2022



Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

Fax (0221) 82032-30

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



