HIAG verstärkt Geschäftsleitung

Foto Michele Muccioli, Leiter Entwicklung / Realisierung (JPG) Basel, 15. September 2022 – HIAG verstärkt per 1. Januar 2023 die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat auf den 1. Januar 2023 Béatrice Gollong zur Leiterin Portfolio/Transaktionen und Michele Muccioli zum Leiter Entwicklung/Realisierung sowie zu Mitgliedern der Geschäftsleitung ernannt. Beide sind bereits für HIAG tätig. Die Stärkung der Geschäftsleitung geht Hand in Hand mit der Strategie von HIAG, sich auf die ergebnisgenerierenden Einheiten «Arealentwicklung», «Portfolio-/Asset Management» sowie «Transaktionen» zu konzentrieren. Somit wird sich die Geschäftsleitung von HIAG ab 1. Januar 2023 aus fünf Personen zusammensetzen: den bisherigen Mitgliedern Marco Feusi, CEO, Rico Müller, CFO, und Dr. Jvo Grundler, General Counsel, sowie den zwei neu ernannten Béatrice Gollong und Michele Muccioli. Béatrice Gollong (*1975) ist seit 1. Mai 2020 für HIAG tätig und leitet den Bereich Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung. Davor war sie bei einem unabhängigen Immobiliendienstleister als Head Investment und Consulting sowie als stellvertretende CEO tätig. Weitere Führungsfunktionen bekleidete sie unter anderem bei UBS Fund Management (Switzerland) und Wüest Partner. Die Diplom-Bauingenieurin (FH) ist Chartered Surveyor MRICS und verfügt über einen MBA in internationalem Immobilienmanagement der Akademie der Hochschule Biberach (Deutschland). Michele Muccioli (*1978) ist seit 2012 als Arealentwickler für HIAG tätig und leitet unter anderem die Entwicklungsprojekte Papieri-Areal in Biberist und Wydeneck in Dornach. Davor arbeitete er als Immobilien-Consultant und Service-Developer bei Wüest Partner sowie als Architekt und Projektleiter bei einem Zürcher Architekturunternehmen. Michele Muccioli verfügt über einen Abschluss als Architekt der Fachhochschule Winterthur mit Vertiefung Städtebau und hält einen Master of Advanced Studies in Real Estate (CUREM) der Universität Zürich. Der Verwaltungsrat wünscht den neuen Geschäftsleitungsmitgliedern viel Erfolg und Freude in ihrer neuen Funktion. Kontakte Marco Feusi

