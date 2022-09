VARTA - Großaktionär Tojner verkauft für 57,9 Mio. EUR Aktien

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 29,580 € (XETRA)

Im Rückblick vor einigen Tagen erwähnte stock3 den Aktienverkauf des Großaktionärs Michael Tojner im Juli, ehe es bei Varta im August eine Umsatz- und Gewinnwarnung hagelte. Nun wird heute bekannt: Auch vor der gestrigen Meldung des Vorstandswechsels bei Varta hat Tojner kräftig abkassiert.

Insider kassiert weiter ab

Offiziell am Mittwoch, also einen Tag vor Bekanntgabe des Vorstandswechsels, verkaufte der Großaktionär Aktien zu einem Mischkurs von 36,21 EUR. Das Gesamtvolumen: sage und schreibe 57,9 Mio. EUR. Interessanterweise lag der XETRA-Kurs am Mittwoch aber gar nicht auf dem gemeldeten Kurslevel. Es dürfte sich also um ein Geschäft der Banken nach der einkassierten Jahresprognose gehandelt haben, was eventuell über mehrere Tage lief. Die 36,21 EUR sind schlussendlich der Durchschnittskurs, den Tojner für seine Aktien bekommen hat.

Wie dem auch sei, der Kurs der Varta-Aktie notierte NACH Bekanntgabe des Vorstandswechsels noch einmal 20 % tiefer. Wohl dem, der rechtzeitig weiß, was Sache ist.

Varta-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über stock3 Terminal. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über stock3 und stock3 Terminal erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)