Glarner Kantonalbank publiziert Immobilienmarktbericht 2022

07. Oktober 2022



Glarus, 07. Oktober 2022 – Die Glarner Kantonalbank publiziert den Immobilienmarktbericht 2022 für den Kanton Glarus. Der in Zusammenarbeit mit Wüest Partner AG herausgegebene Bericht befasst sich mit aktuellen Trends und prognostiziert, wohin sich der Immobilienmarkt im Kanton Glarus entwickelt. Begünstigt durch die Verbreitung des Homeoffice und durch den pandemiebedingt gewachsenen Wunsch nach zusätzlichem Platz, erfuhr der Kanton Glarus als Wohnstandort in den letzten zwei Jahren ein gesteigertes Interesse. Die Eigenheimnachfrage habe inzwischen wieder etwas nachgelassen, was vor allem mit den jüngst gestiegenen Zinsen und wirtschaftlichen Unsicherheiten zu tun haben dürfte, schreibt Wüst Partner AG im publizierten Immobilienmarktbericht 2022. Die Nachfrage für Wohneigentum liegt immer noch über dem begrenzten Angebot, was die Kaufpreise im 2. Quartal 2022 erneut nach oben trieb. Die Handänderungspreise für Eigentumswohnungen legten im kantonalen Mittel gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent zu und auch bei den Glarner Einfamilienhauspreisen fiel der Anstieg ähnlich hoch aus. Dagegen zeigten die Mietpreise in den Glarner Gemeinden nur wenig Bewegung nach oben.

Vorausblickend dürfte der Kanton Glarus weiterhin als attraktiver Wohnstandort wahrgenommen werden, erwartet Wüst Partner AG. Das gestiegene Zinsniveau bei den Hypotheken dürfte sich allerdings dämpfend auf die Eigenheimnachfrage auswirken. Die Kaufpreise können in den kommenden Monaten noch vereinzelt leicht aufwärts tendieren – die steilen Preisanstiege, die in den letzten Jahren teilweise beobachtet wurden, dürften sich aber nicht wiederholen. Die Unsicherheiten sind gross, und bei anhaltenden Zinsanstiegen sind auch leicht sinkende Eigenheimpreise nicht ausgeschlossen. Das Mieten von Wohnraum dürfte damit tendenziell wieder an Attraktivität gewinnen.

Der ausführliche Bericht kann in den Filialen der Glarner Kantonalbank bezogen oder via Service Line unter der Telefonnummer 0844 773 773 respektive per E-Mail an glkb@glkb.ch bestellt werden. Unter glkb.ch/immobilienmarktbericht kann der Bericht online eingesehen werden.

