Bank of America droht weiter einzubrechen!

Die Zeit zwischen März 2020 und Januar dieses Jahres war bei der Aktie der Bank of America von einem massiven Kursaufschwung geprägt, das Papier konnte von 17,95 auf 50,11 US-Dollar zulegen. Dadurch wurden auch die Höchststände von vor dem Corona-Crash deutlich übertroffen, allerdings rächte sich dieser steile Anstieg in einem anschließenden Abwärtstrend, der geradewegs auf die zentrale Horizontalunterstützung um 29,00 US-Dollar sowie das 61,8 % Fibonacci-Retracement abwärts geführt hatte. Nun versucht sich das Papier vor dem Hintergrund der anstehenden Quartalszahlen am kommenden Montag in diesem Bereich an einem Doppelboden.

Zahlen, Zahlen, Zahlen…

Die Verunsicherung an den Aktienmärkten ist weiterhin groß, neuesten Daten zufolge sind die Erzeugerpreise erneut höher ausgefallen, als zuvor erwartet wurde. Sollten jetzt noch schwache Bilanzen hinzukommen, könnte dies entscheidende Impulse für Aktien setzen, wie am Beispiel der Bank of America. Ein Kursrutsch unter 29,00 US-Dollar hätte nämlich schwerwiegende Folgen und würde eine Kurslücke aus November 2020 zwischen 24,96 und 26,30 US-Dollar als Ziel definieren. Aber noch immer besteht die Möglichkeit zum Aufbau eines Doppelbodens um 29,67 US-Dollar, für einen erfolgreichen Anschluss gilt es jedoch die Kursmarke von 36,31 US-Dollar zu überwinden.