Biontech-Aktie: 2 Schritte nach vorn

Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien können sich zwar aktuell auch nicht vom allgemeinen Markttrend abkoppeln, haben aber dennoch seit ihrem Börsengang bereits mehr als 969 % zugelegt (11.10.2022). Doch selbst dieser Zuwachs könnte erst der Anfang einer langen Entwicklung sein.

Biontech hat seine Impfstoff-Einnahmen sofort in die Entwicklung neuer Therapien und mRNA-Vaccine investiert. Sollte daraus auch nur eine Marktzulassung hervorgehen, sind weitere Milliardenumsätze möglich. Derzeit umfasst allein die Onkologie-Pipeline 18 Produktkandidaten in 23 laufenden klinischen Studien.

Zuletzt berichtete das Unternehmen über zwei weitere positive News.

1. Biontech in Australien mit neuer Partnerschaft

Biontech hat mit dem australischen Bundesstaat Victoria eine Absichtserklärung zur Erforschung und Entwicklung neuer potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe und Therapien geschlossen. Zusammen planen die Partner in Melbourne ein Forschungs- und Innovationszentrum.

Darüber hinaus soll basierend auf den unternehmenseigenen Biontainer-Lösungen vor Ort eine mRNA-Produktionsanlage entstehen. Ziel ist es, Produktkandidaten in klinischen Studien zu entwickeln und herzustellen. Die Forschung konzentriert sich auf Produktkandidaten für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf wie beispielsweise der Onkologie.

Biontech will in Australien zudem die eigene Forschung ausbauen und dabei weitere Studienzentren einschließen. Das Unternehmen rekrutiert derzeit für die Produktkandidaten BNT111 und BNT113 Krebspatienten. Darüber hinaus soll BNT211, der einen CAR-T-Zelltherapieansatz mit einem mRNA-Impfstoff kombiniert, ebenfalls in australischen Studienzentren evaluiert werden.

„Die akademische Forschungslandschaft in Australien ist exzellent und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit international führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Gemeinsam wollen wir das australische mRNA-Ökosystem stärken und potenzielle, neuartige Therapien und Impfstoffe für Menschen weltweit entwickeln“, so der Biontech-CEO Prof. Dr. Ugur Sahin.

2. Eine weitere Zulassung

Biontech erhielt für seinen Omikron BA.4/BA.5-adaptierten bivalenten COVID-19-Impfstoffbooster für Personen ab zwölf Jahren zuletzt in Kanada eine Zulassung.

Er kombiniert 15-μg mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps von SARS-CoV-2, und 15-μg mRNA, die für das Spike-Protein der Omikron BA.4/BA.5-Untervarianten kodiert ist. Daher baut das Vaccine gegen die Ursprungs- und neuen Varianten einen Immunschutz auf.

Das Unternehmen plant in Kanada nun ebenfalls für Kinder zwischen fünf bis elf Jahren einen Zulassungsantrag für seinen angepassten Impfstoff einzureichen.

„Der bivalente BA.4/BA.5-Impfstoff zielt auf eine breitere Immunisierung gegen COVID-19 ab, das durch die derzeit dominierenden Omikron-Sublinien und frühere bedenkliche Varianten verursacht wird. Dies ist ein weiterer Meilenstein im Umgang mit diesem sich ständig weiterentwickelnden Virus“, so Prof. Dr. Ugur Sahin.

Biontech-Aktienbewertung

Die Aktien sind selbst unter der Annahme einer Margenreduzierung auf nur noch 15 % und ohne Berücksichtigung jeglichen Wachstums derzeit nicht zu teuer. Aufgrund der wenigen zugelassenen Produkte bleiben sie aber für Einbrüche anfällig.

Der Artikel Biontech-Aktie: 2 Schritte nach vorn ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

