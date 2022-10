AKTIE IM FOKUS: Aroundtown mit größerem Kursrutsch nach Citigroup-Abstufung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Anleger bleiben im deutschen Immobiliensektor derzeit empfindlich für jede schlechte Nachricht. Am Donnerstag traf es in dem erneut schwachen Branchenumfeld, das vom steigenden Zinsniveau geprägt ist, besonders stark die etwa sieben Prozent tieferen Papiere von Aroundtown . Sie fielen auf ein erneutes Rekordtief und wurden dabei belastet von einer negativen Analystenstimme: Die Citigroup gab am Donnerstag ihre bisherige Kaufempfehlung für die Titel des Wohnimmobilien-Unternehmens auf.

Die Citigroup-Analystin Aakanksha Anand geht laut in ihrer Studie inzwischen von einer schwereren Rezession aus. Sie gab den Papieren deshalb den Sonderstatus "Negative Catalyst Watch", was negative Kurstreiber erwarten lässt. Sie begründete dies mit einer gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass sich ihr Negativszenario für die Aktien zeitnah ausspielt. In ihrem Basisszenario rechnet die Expertin mit einem Wertverlust von 15 Prozent im Immobilien-Portfolio. Ihre Ergebnisprognosen je Aktie kappt sie im Schnitt um 40 Prozent./tih/zb

Werbung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------