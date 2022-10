Scholz - Mongolei soll wichtiger Partner bei Rohstoffen werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Mongolei soll nach Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz wichtiger Rohstofflieferant für Deutschland werden.

Das Land sei ein "wichtiger Partner" für die angestrebte Diversifizierung beim Rohstoff-Bezug, sagte Scholz am Freitag in Berlin nach einem Treffen mit dem mongolischen Ministerpräsidenten Luwsannamsrain Ojuun Erdene. Als Beispiele nannte er den Bezug von Kupfer und Seltenen Erden aus dem ostasiatischen Land. Der mongolische Ministerpräsident sagte, dass man die Zusammenarbeit auch auf anderen Wirtschaftsbereichen vertiefen wolle. Die Mongolei wolle 1000 Studenten etwa in den Bereichen Bergbau, Stadtplanung und Forstwirtschaft zur Ausbildung nach Deutschland schicken.

