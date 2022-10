Morgan Stanley erwartet kurzfristige Rallye bis auf 4150 Punkte im S&P 500

Die Stimmung, Positionierung, und wahrscheinlich besser als befürchtete Berichtssaison sprechen für eine Bärenmarkt-Rallye. Die absaufende Liquidität bei Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, einhergehend mit einer Fed Funds Rate die einen Zinsgipfel von knapp unter 5% signalisiert (die wir nicht sehen werden), deuten auf ein sehr hohes Risiko eines kurzfristig starken und raschen Abverkaufs. Im Fall einer Rallye haben wir maximal Luft bis auf 3900 Punkte, schon allein wegen der Bewertung. Brechen wir ein, kann die Reise sehr schnell Richtung 3250 Punkte gehen. Der VIX Volatility Index, wie auch der Financial Stress Index sind zu niedrige, um von einer Bodenbildung sprechen zu können. Die anhaltend hohe Korrelation einzelner Aktien und Branchen innerhalb des S&P 500 potenzieren außerdem die Gefahr von extrem Ex- und Implosionen des Index. Was tun? Zwischen diesen beiden Extremen zu entscheiden ist (zumindest für mich) ein Ding der Unmöglichkeit. Morgan Stanley lag in diesem Jahr sehr gut, und erwartet eine kurzfristige Rallye des S&P 500 bis auf 4150 Punkte!



