Krones erhöht Umsatzprognose dank robuster Nachfrage

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones hat dank einer anhaltend guten Nachfrage seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. So dürften die Erlöse 2022 um zehn bis zwölf Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neutraubling mit. Bislang hatte Krones fünf bis acht Prozent in Aussicht gestellt.

Die Ergebnisprognose bekräftigte das Unternehmen. So erwartet Krones für das operative Ergebnis (Ebitda) eine Marge von acht bis neun Prozent. Dabei sei das Management weiter zuversichtlich, das obere Ende der Spanne zu erreichen. Die Zahlen zum dritten Quartal sollen am 4. November veröffentlicht werden. Die im SDax notierte Aktie sprang kurz um bis zu 3,5 Prozent nach oben./nas/stk