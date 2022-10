EQS-Adhoc: VARTA AG: Vorläufiges Ergebnis zum dritten Quartal und zu den Neunmonatszahlen 2022

EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

VARTA AG: Vorläufiges Ergebnis zum dritten Quartal und zu den Neunmonatszahlen 2022



VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vorläufiges Ergebnis zum dritten Quartal und zu den Neunmonatszahlen 2022 Ellwangen, 20. Oktober 2022 VARTA AG: Vorläufiges Ergebnis zum dritten Quartal und zu den Neunmonatszahlen 2022 Umsatz Q3/2022: ca. 194 Mio. EUR (Q3/2021: 224,7 Mio. EUR) entspricht ca. – 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Q1 bis Q3/2022: Umsatz ca. 571 Mio. EUR (Q1 bis Q3/2021: 622,3 Mio. EUR), entspricht ca. – 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Bereinigtes EBITDA: -2,5 Mio. EUR (Q3 2021: 70,2 Mio. EUR)

Q1 bis Q3/2022: Bereinigtes EBITDA ca. 66 Mio. EUR (Q1 bis Q3 2021: 182,5 Mio. EUR) Ellwangen, 20. Oktober 2022 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte die VARTA AG im dritten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von ca. 194 Mio. EUR (drittes Quartal 2021: 224,7 Mio. EUR). Dies entspricht einem Umsatzrückgang von ca. 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Quartalen konnte ein Umsatz von ca. 571 Mio. EUR (Q1 bis Q3 2021: 622,3 Mio. EUR) erzielt werden. Dies entspricht einem Umsatzrückgang von ca. 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz für Q3/2022 und Q1 bis Q3/2022 liegen im Bereich der Markterwartung. Das vorläufige bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Q3/2022 beträgt -2,5 Mio. EUR (Q3/2021: 70,2 EUR) und lag damit deutlich unterhalb der Markterwartung. Das vorläufige bereinigte EBITDA für Q1 bis Q3/2022 beträgt ca. 66 Mio. EUR (Q1 bis Q3/2021: 182,5 Mio. EUR). Auch dieses Ergebnis liegt unter den Erwartungen. Wesentliche Ursachen liegen in den Verzögerungen von Kundengeschäften und den unverändert sehr hohen Rohstoffpreisen und Energiekosten. So verzögern sich Kundenprojekte im hoch-margigen Segment Microbatteries, was zu einem Umsatz- und Ertragsrückgang geführt hat. Andere Geschäftsbereiche, z.B. der Bereich Consumer Batteries, konnten den Umsatz steigern. Durch einen deutlich höheren Rohstoffanteil unterliegen diese Produkte jedoch überproportionalen Preissteigerungen. Diese Entwicklungen in den Segmenten Microbatteries und Consumer haben zu einer negativen Veränderung bei Umsatz- und Ertragsmix geführt. Die endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2022 werden am 15. November 2022 unter https://www.varta-ag.com/veroeffentlichungen bekannt gegeben. 20.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

