EQS-Adhoc: UMT United Mobility Technology AG: Klageerhebung und Antrag auf einstweilige Verfügung gegen KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH

UMT United Mobility Technology AG: Klageerhebung und Antrag auf einstweilige Verfügung gegen KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH



21.10.2022 / 10:28 CET/CEST

München, den 21. Oktober 2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 UMT United Mobility Technology AG: Klageerhebung und Antrag auf einstweilige Verfügung gegen KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH

Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“, WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat heute entschieden, gegen KB Holding GmbH, Buchberger Baugeräte Handel GmbH und Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH sowohl Klagen zu erheben als auch Anträge auf Erlass einstweiliger Verfügungen zu stellen. Die UMT AG hat jeweils 100 Prozent der Geschäftsanteile an der Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH und der Buchberger Baugeräte Handel GmbH im Jahr 2021 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben und ist weiterhin Inhaberin dieser Geschäftsanteile. Die im Handelsregister hinterlegten aktuellen Gesellschafterlisten weisen hingegen die KB Holding GmbH als alleinige Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile aus. Gegenstand der Klage gegen die KB Holding GmbH und die Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH ist die Feststellung, dass die UMT AG alleinige Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile an der Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH ist. Gegenstand der Klage gegen die KB Holding GmbH und die Buchberger Baugeräte Handel GmbH ist die Feststellung, dass die UMT AG Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile an der Buchberger Baugeräte Handel GmbH ist. Gegenstand des Antrags zur einstweiligen Verfügung ist gegen die Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH die Verpflichtung zur Einreichung einer Gesellschafterliste, wonach die UMT AG einzige Gesellschafterin der Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH ist, hilfsweise die Zuordnung eines Widerspruchs zugunsten der UMT AG hinsichtlich der Eintragung der KB Holding GmbH. Gegenstand ist ferner die Verpflichtung, die UMT AG als Gesellschafterin der Buchberger Baumaschinen Service + Vermietung GmbH zu behandeln. Gegenstand des Antrags zur einstweiligen Verfügung ist gegen die Buchberger Baugeräte Handel GmbH die Verpflichtung zur Einreichung einer Gesellschafterliste, wonach die UMT AG einzige Gesellschafterin der Buchberger Baugeräte Handel GmbH ist, hilfsweise die Zuordnung eines Widerspruchs zugunsten der UMT AG hinsichtlich der Eintragung der KB Holding GmbH. Gegenstand ist ferner die Verpflichtung, die UMT AG als Gesellschafterin der Buchberger Baugeräte Handel GmbH zu behandeln.





Kontakt:

UMT AG

Investor Relations



Telefon: +49 89 20 500 680

Fax: +49 89 20 500 555

WKN: A2YN70

ISIN: DE000A2YN702

investor.relations@umt.ag

www.umt.ag



Sitz: München

Registergericht: München

Vorstand: Dr. Jürgen Schulz (Vorstandssprecher),

Thomas Teufel

