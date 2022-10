SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Ein Erdbeben der Stärke 5,1 ist am Dienstag (Ortszeit) im Raum San Jose in Nordkalifornien gemessen worden. Die Erdbebenwarte USGS registrierte den Erdstoß in einer Tiefe von knapp sieben Kilometern. Das Beben war in Teilen des Westküstenstaates, etwa in San Francisco, leicht zu spüren. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht./mub/DP/he