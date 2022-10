American Electric Power erhöht die Dividende

Der amerikanische Energieversorger American Electric Power Company Inc. (ISIN: US0255371017, NYSE: AEP) schüttet am 9. Dezember 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 83 US-Cents je Aktie aus. Record date ist der 10. November 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (78 US-Cents) ist dies eine Steigerung um 5 Cents bzw. knapp 6,4 Prozent.

Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 3,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 87,42 US-Dollar ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,8 Prozent (Stand: 25. Oktober 2022). Seit Juli 1910 zahlt das Unternehmen ununterbrochen eine Dividende. Dies sind 450 Quartale in Folge.

American Electric Power mit Sitz in Columbus, Ohio, zählt mit rund 16.700 Mitarbeitern zu den größten Energieversorgern der USA. Das Unternehmen betreut rund 5,5 Mio. Kunden in 11 US-Bundesstaaten mit Elektrizität. Der Umsatz lag im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 bei 4,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,8 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) betrug 524,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 578,2 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 27. Oktober 2022 präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 1,74 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 44,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de