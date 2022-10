FRESENIUS SE - Läuft der nächste "Elliott-Schub" schon?

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 23,070 € (XETRA)

Am 19.Oktober kam die Nachricht über die Ticker, Finanzinvestor Elliott sei mit einem größeren Aktienpaket bei der Gesundheitsholding Fresenius eingestiegen. Die Nachricht sorgte für einen Kurssprung um über 10 %. In den letzten Tagen tendierte der Wert primär seitwärts, ehe heute wieder ein starker Anstieg zu verzeichnen ist. Dieser treibt den Wert an den Chartwiderstand bei 23,18 EUR an, das Hoch des Rallytags aus der letzten Woche.

Wichtig ist neben der fundamentalen Nachrichtenlage, dass die Aktie im Rahmen ihres massiven Abwärtstrends auch charttechnisch an eine bekannte und enorm wichtige Unterstützungszone bei rund 20,52 EUR eingebrochen war und diese bislang verteidigte. Zudem bildet sich mit den beiden Zwischentiefs von Ende September und vom Montag dieser Woche eine kleine, bullische SKS-Formation. Dies ist aber nur eine Randnotiz. Viel wichtiger war das Erreichen und der direkte Anstieg am Abwärtsziel und der Ausbruch über den Widerstand bei 22,59 EUR, der die positive Tendenz unterstreicht. Bricht die Aktie jetzt auch über die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 23,40 EUR aus, könnte nur noch der Widerstandsbereich von 23,96 bis 24,25 EUR einen direkten Anstieg auf das Hoch aus dem September bei 26,60 EUR verhindern. Darüber wäre sogar der Weg bis 28,50 und 29,71 EUR geebnet.

Sollte die Aktie von Fresenius dagegen an der Hürde bei 23,18 oder im Bereich von 24,25 EUR dynamisch nach unten drehen, könnte ausgehend von der Unterstützung bei 21,21 EUR die nächste Aufwärtswelle starten. Unter 20,52 EUR müsste man sich dagegen auf einen Absturz auf neue Jahrestiefs im Bereich von 18,00 EUR einstellen.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

